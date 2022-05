Le groupe, qui exploite plus de 1 400 pubs, brasseries et auberges en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles, a déclaré que les crises allaient "inévitablement" nuire à ses bénéfices pour l'année en cours.

La société a déclaré un bénéfice avant impôts pour les 26 semaines se terminant le 2 avril, contre une perte un an plus tôt.