Medvedev assure que les sanctions occidentales ne feront pas vaciller le Kremlin

Koste - Les meilleures sanctions sont l'exemple, et les USA sont bien le plus mauvais de tous les exemples.

Leur impérialisme, despotisme les mènent à se prendre pour les maîtres du monde, leur ont permis de déclarer 11 guerres "NON PROVOQUEES" par les 5 derniers présidents avant Trump, les amènent à vouloir assiéger ceux qui ne sont pas leurs amis mais ne leur demandent rien avec pour outil l'OTAN et leurs partenaires soumis parce qu'incapables de s'assumer... Mais pourquoi donc a-t-on créé l'Europe sinon pour devenir une puissance, indépendante ??? 1