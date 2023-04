Mme Yellen appelle à la poursuite d'une aide "significative, prévisible et en temps utile" à l'Ukraine

Mme Yellen, qui a effectué une visite surprise à Kiev en février, s'est exprimée au début d'une réunion ministérielle sur l'Ukraine dans le cadre des réunions de printemps du Fonds monétaire international, au cours de laquelle le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a également pris la parole.

"Le soutien à l'Ukraine est un effort collectif. Nous saluons les efforts de nos alliés et partenaires pour fournir une aide significative, prévisible et en temps utile, et nous exhortons tous à continuer à le faire", a déclaré Mme Yellen.

Un haut responsable du Trésor a déclaré lundi que les États-Unis avaient fourni près de 50 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine au cours de l'année écoulée, dont plus de 23 milliards de dollars d'aide budgétaire pour assurer le fonctionnement des services publics.

Mme Yellen a déclaré que le gouvernement de M. Zelenskiy avait "assuré la stabilité de l'Ukraine dans le contexte de l'horrible guerre menée par la Russie", avec une reprise de l'activité économique et la fourniture de services publics essentiels.

"Je vous félicite pour l'attention que vous portez à la bonne gouvernance et à la lutte contre la corruption. Votre engagement à veiller à ce que l'aide internationale soit utilisée de manière responsable est essentiel", a déclaré Mme Yellen.

Elle a indiqué que les États-Unis avaient l'intention de fournir une aide supplémentaire jusqu'en septembre - sous forme de dons - et de soutenir la sécurité énergétique de l'Ukraine et ses efforts de redressement rapide, mais elle n'a pas donné de détails à ce sujet.

Le président de la Banque mondiale, David Malpass, a souligné mardi la nécessité pour les pays d'Europe occidentale de se joindre aux institutions financières internationales pour reconstruire l'Ukraine, en citant ce qu'il a appelé l'ampleur "déconcertante" des besoins.

Selon un rapport récent, la reconstruction de l'économie ukrainienne coûterait 411 milliards de dollars, soit 2,6 fois son produit intérieur brut prévu pour 2022. Ce chiffre, calculé par la Banque mondiale, les Nations unies, la Commission européenne et l'Ukraine, est en nette augmentation par rapport à l'estimation de 349 milliards de dollars publiée en septembre dernier.

Mme Yellen a déclaré qu'un récent programme de prêt de 15,6 milliards de dollars approuvé par le FMI permettrait d'ancrer le soutien international "dans un cadre macroéconomique solide et de catalyser d'autres réformes essentielles au redressement de l'Ukraine".