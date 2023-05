La secrétaire d'État au Trésor, Janet Yellen, soulignera jeudi l'engagement des États-Unis à continuer de soutenir l'Ukraine aussi longtemps que nécessaire, tout en collaborant avec d'autres pays riches pour réduire la capacité de la Russie à mener une guerre contre son voisin.

Mme Yellen a indiqué que le renforcement du soutien à l'Ukraine était l'une de ses trois principales priorités, au même titre que la réduction de l'inflation et le renforcement de la résilience économique à long terme, dans des extraits des remarques qu'elle prononcera plus tard dans la journée de jeudi, avant des réunions avec ses homologues des pays riches du Groupe des sept au Japon.

"J'ai hâte de me coordonner avec les autres membres du G7 pour soutenir l'Ukraine et réduire la capacité de la Russie à faire la guerre", a-t-elle déclaré dans les remarques publiées par le Trésor, alors que la guerre approche de son 450e jour.

"Depuis le premier jour, nos pays se sont unis pour soutenir le peuple ukrainien dans sa résistance acharnée. "Comme je l'ai déjà dit, nous resterons aux côtés de l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra.

Mme Yellen a déclaré que les États-Unis et une large coalition d'autres pays avaient fourni une aide économique, sécuritaire et humanitaire importante à l'Ukraine, tout en utilisant des sanctions et des contrôles des exportations pour imposer de lourds coûts économiques à la Russie.

Ces efforts ont "systématiquement dégradé le complexe militaro-industriel de la Russie et contribué à réduire les revenus que la Russie peut utiliser pour financer sa guerre", a-t-elle déclaré, notant que Washington et la coalition se sont concentrés cette année sur la lutte contre les efforts de la Russie pour échapper à ces sanctions.

"Nous avons pris une série de mesures au cours des derniers mois pour lutter contre l'évasion. Et mon équipe s'est déplacée dans le monde entier pour intensifier ce travail", a-t-elle déclaré.

Le sous-secrétaire au Trésor Brian Nelson et d'autres fonctionnaires ont profité des réunions de ces dernières semaines pour souligner comment, selon eux, la Russie contourne les sanctions pour acquérir des composants électroniques, de l'optique et d'autres équipements.

Mme Yellen a également déclaré que le plafonnement des prix du pétrole et des produits pétroliers russes, discuté pour la première fois par les ministres des finances du G7 il y a tout juste un an, fonctionnait manifestement quelques mois après sa mise en œuvre, en décembre et en février respectivement.

Les recettes pétrolières du gouvernement russe de janvier à mars de cette année ont été inférieures de plus de 40 % à celles de l'année précédente, et les marchés pétroliers mondiaux sont restés relativement stables depuis l'imposition du plafonnement du prix du pétrole brut en décembre dernier, a-t-elle déclaré.

Alors que la coalition pour le plafonnement des prix s'efforce d'éliminer progressivement toutes les importations de pétrole russe, les responsables encouragent les pays en développement à "économiser sur leurs coûts pétroliers en profitant du plafonnement des prix pour négocier de bonnes affaires sur le pétrole russe", a-t-elle ajouté.

La directrice du Trésor américain a déclaré qu'elle était impatiente de travailler avec plusieurs autres pays, dont le Brésil, l'Inde et l'Indonésie, invités par le Japon, pays hôte de cette année, à participer aux réunions de cette semaine.