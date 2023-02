Mme Yellen déclare que les responsables russes présents à la réunion du G20 sont "complices" des atrocités de la guerre.

Dans ses remarques lors d'une session d'ouverture du rassemblement à l'occasion du premier anniversaire de l'invasion russe, Mme Yellen a appelé ses homologues du G20 à "redoubler leurs efforts pour soutenir l'Ukraine et restreindre la capacité de la Russie à faire la guerre".

Elle a déclaré que la "militarisation" de la nourriture et de l'énergie par le président russe Vladimir Poutine a nui non seulement à l'Ukraine, mais aussi à l'économie mondiale et en particulier aux pays en développement.

"J'exhorte les responsables russes ici au G20 à comprendre que leur travail continu pour le Kremlin les rend complices des atrocités de Poutine", a déclaré Mme Yellen. "Ils portent la responsabilité des vies et des moyens de subsistance pris en Ukraine et des dommages causés à l'échelle mondiale."

La Russie était représentée dans la salle par de hauts responsables économiques, selon un fonctionnaire du Trésor américain. Le ministre russe des Finances, Anton Siluanov, et le gouverneur de la banque centrale, Elvira Nabiullina, n'étaient pas présents.

Mme Yellen a ajouté que la fin de la guerre était un "impératif moral" pour l'économie mondiale et a répété que les États-Unis "resteront aux côtés de l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra."