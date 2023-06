WASHINGTON, 22 juin (Reuters) - Le président américain Joe Biden et le Premier ministre indien Narendra Modi devraient renforcer la coopération entre les deux pays en matière de défense et de technologie lors de la visite officielle du second nommé à Washington, en dépit d'inquiétudes persistantes sur le respect des droits humains en Inde.

Cette visite de deux jours, préparée minutieusement avec un certain nombre d'événements officiels, a connu une entame quelque peu cahoteuse mercredi après-midi, Narendra Modi arrivant avec une demi-heure de retard pour une visite de la Fondation nationale des sciences, contraignant la "First Lady" Jill Biden à commencer sans lui.

Le dirigeant indien, qui a présenté ses excuses pour ce retard, s'est ensuite rendu à la Maison blanche pour un dîner privé avec le couple Biden, échangeant des sourires et des éclats de rire sur le parvis de la résidence avant de pénétrer dans le bâtiment.

Un dîner officiel est prévu jeudi, en clôture d'une journée qui sera marquée par la prise de parole de Narendra Modi devant le Congrès et, fait rare, par sa participation à une conférence de presse au côté de Joe Biden.

Narendra Modi n'a jamais tenu de conférence de presse en Inde depuis son arrivée au pouvoir en 2014, hormis à une seule reprise en mai 2019 - sans que des questions ne puissent alors lui être posées.

Les Etats-Unis veulent que l'Inde soit un contre-poids stratégique face à la Chine, tandis que New Delhi ambitionne d'accroître son influence sur la scène internationale.

Narendra Modi s'est rendu cinq fois aux Etats-Unis depuis qu'il dirige l'Inde, mais cette visite est la première revêtant le plein statut diplomatique.

Des pairs démocrates de Joe Biden veulent que celui-ci profite de la venue de Narendra Modi pour évoquer le respect des droits humains en Inde, alors que des activistes ont prévu de manifester et demandent président américain de réprimander publiquement le Premier ministre indien sur la question.

Par ailleurs, les deux dirigeants devraient discuter de la Russie et de l'Ukraine, à l'initiative de Joe Biden, alors que Washington est frustré que New Delhi ait conservé certains liens économiques et de défense avec Moscou en dépit de la guerre.

S'exprimant sous couvert d'anonymat devant des journalistes, un haut représentant américain a déclaré qu'il y avait eu un "subtil virage" dans l'approche de l'Inde à l'égard de la Russie depuis que Narendra Modi a dit en septembre dernier au président russe Vladimir Poutine que l'ère actuelle n'était "pas une ère de guerre". (Reportage Steve Holland, Simon Lewis, Kanishka Singh, Nandita Bose et Jeff Mason; version française Jean Terzian)

par Nandita Bose, Jeff Mason et Steve Holland