Moldavie-Des manifestants demandent la démission du gouvernement

CHISINAU, 25 septembre (Reuters) - Plusieurs milliers de Moldaves ont manifesté dimanche dans la capitale pour protester contre la hausse du prix du gaz et demander la démission du gouvernement pro-européen.

Le petit pays d'Europe de l'Est, coincé entre l'Ukraine et la Roumanie et dont une petite partie du territoire est sous la coupe de séparatistes pro-russes, est le théâtre de vives tensions depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Les manifestants rassemblés dimanche devant la résidence de la présidente pro-européenne, Maia Sandu, dans le centre de la capitale Chisinau ont notamment réclamé sa démission ainsi que celle de son gouvernement.

Maia Sandu, qui souhaite l'adhésion de la Moldavie à l'Union européenne, a condamné la tentative d'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ses adversaires politiques, proches de Moscou, lui reprochent de ne pas avoir plutôt négocié avec la Russie la livraison de gaz à prix avantageux.

Le prix du gaz pour les ménages a augmenté de 27% vendredi en Moldavie. (Reportage d'Alexander Tanas, rédigé par Max Hunder, version française Tangi Salaün)