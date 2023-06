Le président de Mondelez International pour l'Europe a déclaré jeudi que le fabricant de barres chocolatées Milka était "pointé du doigt et traité différemment" des entreprises rivales qui continuent également à vendre des aliments et des boissons en Russie, selon un mémo vu par Reuters.

Dans la note intitulée "A note on Nordics/Russia" envoyée aux employés jeudi, Vinzenz Gruber a parlé des boycotts lancés contre Mondelez par des entreprises scandinaves à la suite de sa décision de rester en Russie, où elle est légalement autorisée à opérer. Il a qualifié la pression exercée dans les pays nordiques de "difficile" et s'est dit "profondément attristé par ce qui arrive" à ses marques dans ces pays. Marabou est populaire en Suède et Freia est norvégienne.

"Il est difficile pour chacun d'entre nous de voir notre entreprise distinguée et traitée différemment des autres, malgré les réalités de la situation", a déclaré M. Gruber dans le mémo, qui a été distribué en interne chez Mondelez. "Si vous regardez dans la plupart des placards de cuisine, vous verrez de nombreux produits provenant d'entreprises du secteur de l'alimentation et des boissons qui n'ont pas quitté la Russie. M. Gruber n'a fait référence à aucune marque en particulier.

"Si toutes les marques dont les sociétés mères ont des activités en Russie étaient boycottées, il y aurait un problème d'approvisionnement alimentaire", a déclaré M. Gruber, sans préciser aucune marque.

Les boycotts, lancés par des entreprises telles que la compagnie aérienne SAS, ont débuté la semaine dernière en Suède et en Norvège. Ces réactions ont été provoquées par le fait que l'Agence nationale ukrainienne pour la prévention de la corruption a désigné Mondelez comme "sponsor international de la guerre" le mois dernier pour avoir continué à vendre ses produits en Russie. Mondelez n'a pas commenté cette désignation.

Il n'est pas rare que des entreprises en boycottent d'autres. Par exemple, des centaines de personnes ont cessé de faire de la publicité sur Facebook, aujourd'hui Meta, en 2020, après que des groupes américains de défense des droits civiques eurent demandé à des multinationales de faire pression sur l'entreprise pour qu'elle prenne des mesures concrètes afin de bloquer les discours haineux.

Après les boycotts des marques de chocolat Freia et Marabou de Mondelez dans la région nordique cette semaine, l'entreprise a déclaré jeudi qu'elle s'efforçait de rendre son activité en Russie autonome avec une "chaîne d'approvisionnement autosuffisante" avant la fin de l'année. L'entreprise n'a pas fourni de détails sur ses projets pour la Russie. Les denrées alimentaires ne font l'objet d'aucune sanction internationale.

Alors que la guerre de M. Poutine entre dans sa deuxième année, les entreprises qui continuent d'opérer en Russie après l'invasion de l'Ukraine se sont attiré les critiques des groupes de défense des droits de l'homme, des clients, des employés et des investisseurs, selon de nombreux comptes rendus médiatiques.

Un représentant de l'ambassade de Russie à Washington n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Mondelez n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires sur la note.

Les rivaux de Mondelez dans le secteur du chocolat, dont Nestlé, sont toujours présents en Russie, tout comme de nombreuses autres entreprises de produits de consommation. Nestlé a déclaré dans son dernier rapport annuel qu'elle possédait six usines en Russie, notamment dans le secteur de la confiserie. Nestlé n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

Le 9 mars, après l'invasion, Mondelez a promis de "réduire" les activités non essentielles dans le pays et de se concentrer sur les "produits de base". Jeudi, Mondelez a déclaré qu'elle avait "réduit ses activités, interrompu ses nouveaux investissements, le lancement de nouveaux produits et ses dépenses publicitaires en Russie".

La société a toutefois poursuivi ses activités en Russie et augmenté les expéditions de certains de ses produits vers le pays, comme le montrent les données douanières couvrant la période allant du 1er janvier 2021 au 31 mars 2023.

Les expéditions vers la Russie de produits dont la description mentionne spécifiquement les barres chocolatées Milka ont augmenté de 131 % pour atteindre 22,4 millions de kilogrammes dans l'année qui a suivi la guerre, d'avril 2022 à la fin mars, contre 9,7 millions de kilogrammes au cours des 12 mois précédents, selon les dossiers que Reuters a obtenus auprès d'un fournisseur commercial de données douanières.

Les expéditions de tous les produits Mondelez vers la Russie ont bondi à 45 millions de kilogrammes, contre 28,7 millions de kilogrammes au cours des mêmes temps utiles, selon les données.

Une porte-parole de Mondelez, contactée à plusieurs reprises, n'a pas commenté les données douanières.

Dans un communiqué, Mondelez a déclaré que depuis janvier, les volumes globaux de l'entreprise en Russie ont connu "une baisse à deux chiffres" et que ses volumes d'importation ainsi que sa part de marché ont diminué de manière significative.

L'entreprise n'a pas fourni d'autres détails sur ces chiffres. Elle a également indiqué qu'elle ne divulguait pas de données sur les ventes, les importations et les exportations au niveau des pays.

Mondelez a également déclaré jeudi qu'elle continuait à réduire ses activités en Russie et qu'elle s'attendait à une nouvelle baisse des volumes et des ventes.

Jusqu'à présent, l'activité russe de Mondelez a été plus rentable ces derniers mois que par le passé, car la société a suspendu la publicité dans le pays, une économie de coûts, et a augmenté les prix, selon un dépôt d'avril auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis couvrant les trois premiers mois de 2023. Les variations de change ont également favorisé l'activité, selon le dossier trimestriel déposé auprès de la SEC.

Jan Kæraa Rasmussen, responsable des questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) et du développement durable chez PensionDanmark, un investisseur de Mondelez, a déclaré que le fonds de pension danois considérait la "réduction de ses activités en Russie comme une progression".

"Nous voyons un potentiel pour d'autres mesures de la part de l'entreprise", a déclaré M. Rasmussen. "Nous sommes sceptiques quant à la nécessité pour la plupart des entreprises d'être présentes en Russie et nous les encourageons à reconsidérer leurs activités dans le pays.