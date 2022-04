Moscou affirme que l'Ukraine a présenté un projet d'accord de paix "inacceptable"

(Reuters) - Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré jeudi que l'Ukraine avait présenté la veille à la Russie un projet d'accord de paix incluant des points "inacceptables" s'écartant des compromis provisoires déjà convenus, des accusations que Kyiv a qualifiées de "pure propagande".

Le Kremlin estime que les pourparlers avec Kyiv ne progressent pas à un rythme suffisant et accuse l'Occident de chercher à faire dérailler les discussions en accusant l'armée russe de crimes de guerre en Ukraine, ce que Moscou rejette.

Sergueï Lavrov a indiqué que l'Ukraine avait présenté mercredi un projet qui s'écartait des propositions sur lesquelles les deux parties s'étaient précédemment entendues.

Ce nouveau document, d'après le chef de la diplomatie russe, demande que le statut de la Crimée, annexée par la Russie en 2014, soit au menu d'une rencontre entre les présidents ukrainien et russe, Volodimir Zelensky et Vladimir Poutine.

Il prévoit aussi que l'Ukraine puisse organiser des manoeuvres militaires avec des pays étrangers sans l'aval de la Russie, une hypothèse à laquelle celle-ci est opposée.

"Cette incapacité à se mettre d'accord met une fois de plus en évidence les véritables intentions de Kyiv, sa détermination à faire traîner en longueur et même à saper les discussions en s'éloignant des accords conclus", a déclaré Sergueï Lavrov.

"Malgré toutes les provocations, la délégation russe poursuivra le processus de négociation, en faisant pression pour aboutir à son propre projet d'accord qui expose clairement et intégralement nos positions et exigences initiales et essentielles", a-t-il ajouté.

L'Ukraine dit vouloir mener des pourparlers mais rejette tout compromis sur sa souveraineté et son intégrité territoriale.

Mikhaïlo Podolyak, conseiller de la présidence ukrainienne et membre de l'équipe de négociateurs, a dit voir dans les propos de Sergueï Lavrov une tactique pour nuire à l'Ukraine et détourner l'attention des accusations de crimes de guerre portées contre l'armée russe.

"Procéder à des changements dans notre position pour l'affaiblir serait vain", a-t-il dit dans des commentaires par écrit à Reuters. "M. Lavrov n'est pas lié directement au processus de négociation, donc ses communiqués sont de la pure propagande."

(Bureau de Reuters, version française Laetitia Volga et Jean Terzian, édité par Sophie Louet et Bertrand Boucey)