(Reuters) - La Russie a appelé les leaders de l'Otan, l'alliance atlantique conduite par les Etats-Unis, a discuter de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijia, a annoncé dimanche la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova.

Les responsables des pays de l'Otan se réunissent à Vilnius, en Lituanie, les 11 et 12 juillet prochains. Les discussions porteront sur des sujets très variés, allant des divisions sur la candidature de l'Ukraine et la ratification de l'adhésion de la Suède à l'augmentation des stocks de munition et au premier réexamen des plans de défense de l'organisation depuis plusieurs décennies.

La porte-parole russe a accusé l'Ukraine d'infliger systématiquement des dommages à la centrale nucléaire de Zaporijia et appelé à ce que le sommet de l'Otan consacre la plus étroite attention à ce dossier.

"Après tout, la vaste majorité des membres de l'alliance se trouvera dans la zone d'impact direct" (si quelque chose arrive à la centrale nucléaire", a-t-elle ajouté sur la messagerie Telegram.

Vilnius est située à environ 1.000 kilomètres de la principale centrale nucléaire d'Europe.

La Russie et l'Ukraine s'accusent mutuellement de projets d'attaques sur le site, situé en terrain occupé par les Russes, près de la ligne de front.

Depuis plusieurs jours, le président ukrainien Volodimir Zelensky met en garde contre de graves menaces sur la centrale, surtout depuis que les forces russes ont selon lui miné le toit de plusieurs réacteurs.

Les experts de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) basés sur place ont dit n'avoir pas établi à ce jour que des explosifs étaient présents, mais qu'ils avaient aussi besoin d'un accès élargi pour s'en assurer.

Le président américain Joe Biden doit se rendre dimanche en Grande-Bretagne où il rencontrera le Premier ministre Rishi Sunak et le roi Charles III avant de participer au sommet de l'Otan.

(Lidia Kelly à Melbourne, Gilles Guillaume pour la version française)