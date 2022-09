Moscou cherche des armes pour l'Iran et la Corée du Nord ? Montrez-nous des preuves, dit la Russie

"Je voudrais leur demander maintenant de nous fournir des preuves ou de reconnaître qu'ils diffusent des informations peu fiables", a déclaré l'ambassadeur russe à l'ONU, Vassily Nebenzia, aux 15 membres du Conseil de sécurité.

Les États-Unis ont accusé l'Iran de fournir des drones à la Russie pour qu'elle les utilise dans sa guerre en Ukraine, ce que Téhéran a démenti. Washington a également accusé Moscou d'être "en train" d'acheter des millions de roquettes et d'obus d'artillerie à la Corée du Nord, a déclaré l'ambassadeur adjoint des États-Unis Richard Mills au Conseil.

"La Russie se tourne vers l'Iran pour fournir des drones (véhicules aériens sans pilote) et, en violation flagrante des sanctions de l'ONU, vers la Corée du Nord pour fournir des munitions", a déclaré l'ambassadrice britannique à l'ONU, Barbara Woodward.

La Russie a convoqué la réunion du Conseil de sécurité sur l'Ukraine - la troisième de l'organe en autant de jours - pour discuter de la fourniture d'armes étrangères à Kiev. Les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et d'autres pays ont défendu les milliards de dollars d'aide militaire fournis à l'Ukraine depuis l'invasion des forces russes le 24 février.

Les affirmations de la Russie selon lesquelles les États-Unis et l'"Occident" aggravent et prolongent ce conflit sont fausses", a déclaré Mills. "Ce sont des tentatives cyniques de détourner l'attention du rôle de Moscou en tant que seul agresseur dans ce qui est une guerre inutile et brutale, pour laquelle le monde paie un prix collectif."

Le président russe Vladimir Poutine qualifie l'invasion d'"opération militaire spéciale" pour désarmer son voisin et tenter de protéger de manière préventive la sécurité de son pays contre l'expansion de l'OTAN, l'alliance militaire occidentale.

L'Ukraine a salué jeudi une contre-offensive éclair qui, selon elle, a permis de reprendre des pans entiers de son territoire à l'est et au sud, alors que le secrétaire d'État américain Antony Blinken s'est rendu dans le pays pour promettre une aide supplémentaire.

"Nous sommes encore très loin de la fin de ce processus destructeur", a déclaré M. Nebenzia au conseil. "L'armement occidental ne joue pas un rôle décisif sur le champ de bataille, quoi qu'en disent les Ukrainiens et leurs vassaux."

L'ambassadeur ukrainien aux Nations Unies, Sergiy Kyslytsya, a déclaré : "Nous nous battrons contre les occupants jusqu'à ce que tous les soldats russes qui sont entrés en Ukraine pour tuer son peuple soient vaincus."