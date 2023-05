23 mai (Reuters) - Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré lundi que la rhétorique utilisée par le G7 à propos du nucléaire avait pour seul but d'exercer une pression psychologique, militaire et politique sur la Russie et la Chine.

Au cours d'un sommet au Japon la semaine dernière, les dirigeants du G7 ont publié pour la première fois un communiqué sur le désarmement nucléaire dans lequel ils ont appelé Moscou et Pékin à faire preuve de davantage de transparence à propos de leur arsenal nucléaire, pour imiter ainsi les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la France.

Le ministre adjoint russe des Affaires étrangères a estimé que le document illustrait le ton anti-Russie et anti-Chine du G7, avec "pour unique objectif d'exercer une pression psychologique et militaro-politique sur la Russie et la Chine".

"Il y a clairement derrière cela un désir pathologique de dénigrer nos pays", a ajouté Sergueï Ryabkov, principal représentant russe s'agissant du contrôle des armes, dans des commentaires publiés sur le site internet de son ministère.

Russie et Chine ont scellé l'an dernier un partenariat "sans limite" qui a été renforcé en mars lors de la visite à Moscou du président chinois Xi Jinping, qui y a rencontré son "cher ami" et homologue russe Vladimir Poutine.

Les échanges entre Moscou et Pékin se multiplient, avec, dernière en date, l'arrivée lundi soir en Chine du Premier ministre russe Mikhaïl Michoustine pour des discussions avec des représentants et dirigeants d'entreprises chinois. (Rédigé par Lidia Kelly à Melbourne; version française Jean Terzian)