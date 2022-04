Moscou dit constater des progrès dans les pourparlers avec Kyiv

(Reuters) - Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a fait état vendredi de progrès dans les pourparlers avec l'Ukraine et annoncé que Moscou préparait sa réponse aux propositions formulées par Kyiv.

S'exprimant devant la presse, le chef de la diplomatie russe a jugé que les discussions devaient se poursuivre, tout en disant avoir constaté que les Ukrainiens commençaient à se montrer beaucoup plus "compréhensifs" sur la question de la Crimée, annexée par la Russie en 2014, et du Donbass, où Moscou a reconnu l'indépendance des républiques autoproclamées de Donetsk et Louhansk.

