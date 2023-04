MOSCOU, 15 avril (Reuters) - Les combattants du groupe mercenaire russe Wagner se sont emparés de deux nouvelles zones de la ville ukrainienne de Bakhmout, a déclaré samedi le ministère russe de la Défense.

"Dans la direction de Donetsk, les combats les plus violents se poursuivent dans la ville d'Artyomovsk", a déclaré le ministère dans un communiqué quotidien, désignant la localité par son nom de l'époque soviétique.

"Les unités d'assaut Wagner ont progressé avec succès, capturant deux zones à la périphérie nord et sud de la ville."

Le communiqué précise que les unités parachutistes de l'armée russe soutiennent l'avancée en retenant les forces ukrainiennes. Reuters n'a pas pu confirmer ces informations de manière indépendante.

Wagner est le fer de lance de la Russie dans sa tentative de prendre Bakhmout depuis l'été dernier, dans ce qui a été la bataille la plus longue et la plus meurtrière de la guerre pour les deux camps.

Son chef, Yevgeny Prigozhin, s'est souvent plaint du manque de soutien de l'armée régulière.

La Grande-Bretagne a déclaré vendredi que les troupes ukrainiennes avaient été contraintes de céder une partie du territoire de Bakhmout alors que la Russie lançait un nouvel assaut dans cette zone, avec des tirs d'artillerie intenses au cours des deux derniers jours.

Bakhmout, qui comptait avant la guerre environ 70.000 habitants, a été la principale cible de la Russie dans le cadre d'une offensive hivernale qui n'a jusqu'à présent donné que de maigres résultats, malgré des combats d'infanterie au sol d'une intensité inégalée en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. (Reportage de Reuters, rédaction de Mark Trevelyan, version française Benjamin Mallet)