* Ce contenu a été produit en Russie où la loi restreint la couverture des opérations militaires russes en Ukraine.

* Les entreprises occidentales ont perdu plus de 80 milliards de dollars en Russie

* De nouvelles exigences ralentissent le processus de vente

* Les entreprises souhaitant se retirer de la Russie sont confrontées à de nouvelles pressions

* Moscou exige déjà une remise de 50 % et une taxe de 10

MOSCOU, 25 août (Reuters) - Certaines entreprises étrangères qui cherchent à quitter la Russie sont confrontées à une augmentation importante de leurs coûts, Moscou exigeant des remises plus importantes sur le prix des actifs qu'elles veulent vendre, ont déclaré trois personnes au fait de la question.

La Russie n'a cessé de durcir les conditions de sortie depuis que les entreprises occidentales ont commencé à quitter le pays peu après que Moscou a lancé ce qu'elle appelle une "opération militaire spéciale" en Ukraine en février 2022. Les dirigeants affirment qu'il est de plus en plus difficile de s'y retrouver dans les règles.

Les entreprises étrangères ont déjà subi des pertes de plus de 80 milliards de dollars pour leurs activités en Russie, en raison de dépréciations et de pertes de revenus, d'après une analyse par Reuters des dossiers et des déclarations des entreprises.

Le brasseur néerlandais Heineken a déclaré vendredi qu'il avait achevé son retrait de Russie en cédant ses activités dans ce pays au groupe russe Arnest pour un euro symbolique.

Moscou a également imposé progressivement des obstacles supplémentaires à la sortie. La menace d'une nationalisation plane également, notamment depuis la saisie, en juillet, des actifs russes du brasseur danois Carlsberg et du fabricant français de yaourts Danone.

Le groupe de télécommunications Veon, le groupe technologique Yandex, coté au Nasdaq, et le prêteur italien Intesa sont parmi les entreprises qui sont encore en train de négocier leur sortie.

Moscou exige déjà une remise de 50 % sur toutes les transactions avec l'étranger après que des consultants sélectionnés par le gouvernement russe ont évalué l'entreprise.

La Russie exige également une contribution au budget russe d'au moins 10 % du prix.

Cependant, trois personnes connaissant bien le processus de sortie des entreprises étrangères ont déclaré que certaines transactions font l'objet de demandes de rabais supplémentaires avant que le gouvernement ne donne son feu vert.

Les sources ont requis l'anonymat car les informations sont confidentielles.

Le ministère russe des finances a déclaré qu'il n'obligeait pas à réduire les prix de vente finaux, mais qu'il pouvait ajuster les évaluations au cours du processus de vente.

"Le prix ne peut être modifié que si la commission signale une évaluation incorrecte de la valeur marchande d'une entreprise étrangère", a-t-il déclaré dans une réponse écrite aux questions de Reuters.

Le ministère de l'économie et la banque centrale évaluent également les entreprises et peuvent également apporter une "correction" à un prix, a-t-il ajouté.

Une commission gouvernementale chargée de surveiller les investissements étrangers doit approuver les transactions impliquant des entreprises de pays dits "inamicaux", c'est-à-dire ceux qui ont imposé des sanctions à la Russie en raison de ses actions en Ukraine. Les banques et les entreprises du secteur de l'énergie doivent également obtenir l'approbation personnelle du président Vladimir Poutine pour vendre.

Une source du marché financier travaillant avec des entreprises cherchant à quitter la Russie a déclaré que la Commission renvoyait certaines transactions, estimant que l'évaluation devait être inférieure de 20 à 30 %.

Il s'agit d'une "boîte noire imprévisible", a déclaré cette personne.

Une autre personne, qui travaille sur des transactions de fusion et d'acquisition et avec des entreprises étrangères, a déclaré que les transactions dépassant 100 millions de dollars risquaient tout particulièrement d'être refusées.

Selon cette source, la dernière modification des prix freine les ventes et oblige les entreprises à envisager d'autres solutions.

CONDITIONS DÉFAVORABLES

Les entreprises étrangères ont conclu environ 200 ventes d'actifs russes entre mars 2022 et mars 2023, a rapporté la banque centrale russe, dont environ 20 % d'une valeur supérieure à 100 millions de dollars.

Dans son rapport semestriel sur la stabilité financière, la banque centrale a déclaré que les entreprises étrangères pressées de quitter la Russie le faisaient à des conditions "défavorables".

"L'exode des étrangers de l'année dernière se poursuit, même si les transactions sont un peu moins nombreuses", a déclaré Suren Gortsunyan, partenaire et cofondateur du cabinet d'avocats Rybalkin, Gortsunyan, Dyakin and Partners (RGD), qui a conseillé huit transactions réussies et prévoit de déposer des demandes d'approbation pour cinq ou six autres.

"Les contraintes réglementaires qui n'ont cessé de s'accumuler rendent les sorties plus difficiles", a déclaré M. Gortsunyan.

Selon Alexey Kupriyanov, directeur d'Aspring Capital, qui a conseillé des dizaines de transactions, dont la vente attendue de Vimpelcom, une entreprise de Veon, à des dirigeants locaux pour 2,1 milliards de dollars, l'exode des entreprises représente une manne considérable pour les entrepreneurs russes, ainsi que pour les rivaux et les anciens partenaires commerciaux des entreprises occidentales.

DRAPEAUX ROUGES

Le ministère russe des finances a déclaré que la commission gouvernementale approuvait environ 90 % des transactions et se réunissait au moins deux fois par semaine en moyenne pour examiner les dernières propositions.

"Il peut s'écouler jusqu'à six mois avant que la transaction ne soit préparée par l'agence concernée", a déclaré le ministère.

Parmi les signaux d'alerte potentiels figurent le manque d'expérience d'un acheteur potentiel dans le domaine concerné, les transactions impliquant des acheteurs intermédiaires ou les questions relatives à l'évaluation des actifs.

Après l'évaluation, le ministère des finances transmet la transaction à la commission, au sein de laquelle siègent des représentants de la banque centrale et de plusieurs ministères, a déclaré Nato Tskhakaya, responsable de la pratique réglementaire chez RGD.

Mais la décision est finalement retirée des mains des vendeurs. Ni l'acheteur ni le vendeur ne sont présents pour entendre les délibérations de la commission, a déclaré le ministère des finances.

(1 $ = 93,2500 roubles)