Moscou refuse toute négociation sur l'Ukraine avec l'UE ou l'OSCE

MOSCOU, 26 janvier (Reuters) - La Russie n'entend en aucun cas discuter de la situation en Ukraine ou de sa propre sécurité avec l'Union européenne ou avec l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, a déclaré mercredi le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov.

S'exprimant devant la Douma, le chef de la diplomatie russe a également réaffirmé que la Russie prendrait les "mesures appropriées" si elle ne recevait pas des Etats-Unis et de l'Otan des réponses à ses préoccupations sécuritaires.

La Russie attend une réponse écrite à ses demandes de garanties en matière de sécurité, notamment l'arrêt de l'expansion de l'Otan vers l'Est. Les Etats-Unis et leurs alliés ont déjà rejeté oralement cette demande.

Les tensions autour de l'Ukraine se sont aggravées ces derniers mois face au déploiement par la Russie d'environ 100.000 soldats aux frontières du pays, selon Kiev et les pays occidentaux, faisant craindre une invasion russe après l'annexion de la Crimée en 2014.

Moscou continue de nier toute intention belliqueuse tandis que l'Occident menace d'imposer de sévères sanctions économiques à la Russie en cas d'invasion de l'Ukraine.

Plusieurs cycles de discussions ont eu lieu ces derniers jours entre la Russie et les puissances occidentales pour tenter de résoudre la crise ukrainienne, sans aboutir à des avancées tangibles. Des discussions en format Normandie réunissant Russie, Ukraine, France et Allemagne sont prévues ce mercredi à Paris. (Gabrielle Tétrault-Farber et Vladimir Soldatkin; version française Nicolas Delame)