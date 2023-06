La Russie a déclaré qu'elle poursuivrait le chef des mercenaires, Evgeniy Prigozhin, pour mutinerie armée après qu'il ait accusé les chefs militaires d'avoir tué 2 000 de ses combattants, faisant monter les enchères dans une confrontation croissante avec les hauts fonctionnaires.

Alors que le bras de fer qui l'oppose depuis longtemps au ministère de la défense semble avoir atteint son point culminant vendredi, le ministère a publié une déclaration niant les accusations de Prigozhin et les dénonçant comme une "provocation informationnelle".

Kiev, quant à lui, a déclaré que le coup principal de sa contre-offensive contre l'invasion de Moscou n'avait pas encore été lancé. "Le coup principal reste à venir", a déclaré le vice-ministre de la défense, Hanna Maliar, à la télévision ukrainienne.

Un général ukrainien de haut rang a fait état de "succès tangibles" dans les avancées réalisées dans le sud, l'un des deux principaux théâtres d'opérations avec l'est de l'Ukraine.

Les forces russes y combattent aux côtés des mercenaires de la société militaire privée Wagner, dont le dirigeant, M. Prigozhin, s'est engagé à mettre fin à ce qu'il a appelé le "mal" de l'armée russe. Il a nié que ses actions s'apparentaient à un coup d'État.

Toutefois, le service de sécurité russe FSB a ouvert une procédure pénale contre lui pour avoir appelé à une mutinerie armée, a indiqué l'agence de presse TASS, citant le Comité national antiterroriste.

Le président russe Vladimir Poutine a été informé de l'évolution de la situation et "les mesures nécessaires sont prises", a déclaré l'agence de presse Interfax, citant le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

La sécurité a été renforcée vendredi soir dans les bâtiments gouvernementaux, les installations de transport et d'autres lieux clés de Moscou, a rapporté l'agence de presse d'État TASS, citant une source au sein d'un service de sécurité.

"OBÉISSEZ AU PRÉSIDENT", DIT LE GÉNÉRAL

Le commandant adjoint de la campagne russe en Ukraine, le général Sergei Surovikin, a demandé aux combattants de Wagner d'obéir à Poutine, d'accepter les commandants de Moscou et de retourner dans leurs bases. Il a ajouté que la détérioration de la situation politique ferait le jeu des ennemis de la Russie.

"Je vous demande instamment d'arrêter", a déclaré M. Surovikin dans une vidéo publiée sur Telegram, sa main droite reposant sur un fusil.

L'impasse, dont de nombreux détails restent flous, ressemble à la plus grande crise intérieure à laquelle M. Poutine a été confronté depuis qu'il a envoyé des milliers de soldats en Ukraine en février de l'année dernière.

M. Prigozhin, un allié de longue date de M. Poutine, a entretenu ces derniers mois une querelle de plus en plus amère avec Moscou. Plus tôt dans la journée de vendredi, il a semblé franchir une nouvelle ligne en déclarant que les raisons invoquées par le Kremlin pour justifier l'invasion de l'Ukraine, qu'il qualifie d'"opération militaire spéciale", étaient fondées sur des mensonges proférés par les hauts gradés de l'armée.

M. Wagner a dirigé la prise de la ville ukrainienne de Bakhmut par la Russie le mois dernier, la plus grande victoire russe en dix mois, et M. Prigozhin a profité de ce succès sur le champ de bataille pour critiquer la direction du ministère de la défense avec une apparente impunité - jusqu'à aujourd'hui.

Depuis des mois, il accuse ouvertement le ministre de la défense, Sergei Shoigu, et le plus haut gradé des généraux russes, Valery Gerasimov, d'incompétence.

Dans une série de messages audio diffusés tard dans la soirée sur sa chaîne Telegram officielle, M. Prigozhin a déclaré :

"Le ministre de la défense a ordonné que 2 000 corps stockés soient cachés afin de ne pas montrer les pertes.

Il a ajouté : "Ceux qui ont détruit nos hommes, qui ont détruit la vie de plusieurs dizaines de milliers de soldats russes, seront punis. Je demande que personne n'oppose de résistance...

"Nous sommes 25 000 et nous allons comprendre pourquoi le chaos règne dans le pays".

Prigozhin a déclaré que ses actions n'étaient "pas un coup d'État militaire", mais a ajouté : "La plupart des militaires nous soutiennent avec ferveur".

L'UKRAINE AFFIRME QU'UNE POUSSÉE MAJEURE EST À VENIR

Sur le terrain, en Ukraine, au moins trois personnes ont été tuées lors d'attaques russes vendredi, dont deux après qu'une compagnie de trolleybus a essuyé des tirs dans la ville de Kherson, selon des responsables régionaux.

En ce qui concerne le rythme des avancées ukrainiennes, plusieurs hauts fonctionnaires ont envoyé vendredi le signal le plus clair à ce jour, à savoir que la partie principale de la contre-offensive n'a pas encore commencé.

"Je tiens à dire que notre force principale n'a pas encore été engagée dans les combats et que nous sommes en train de chercher, de sonder les points faibles des défenses ennemies. Tout est encore à venir", a déclaré Oleksandr Syrskyi, le commandant des forces terrestres ukrainiennes, cité par le Guardian dans une interview accordée au journal britannique.

Le général Oleksandr Tarnavskyi, commandant du "Tavria", ou front sud de l'Ukraine, a écrit sur Telegram : "Il y a eu des succès tangibles des forces de défense et des avancées dans le secteur de Tavria.

M. Tarnavskyi a déclaré que les forces russes avaient perdu des centaines d'hommes et 51 véhicules militaires au cours des dernières 24 heures, dont trois chars et 14 véhicules blindés de transport de troupes.

Bien que les avancées dont l'Ukraine a fait état ce mois-ci constituent ses premiers gains substantiels sur le champ de bataille depuis sept mois, les forces ukrainiennes n'ont pas encore atteint les principales lignes de défense que la Russie a eu des mois pour préparer.

Le président Volodymyr Zelenskiy a déclaré qu'il y aurait des changements de personnel à la suite d'une enquête sur l'état des abris anti-bombes de l'Ukraine, après que trois personnes ont été enfermées dans la rue et tuées lors d'un raid aérien au début du mois.

Dans le cadre d'une campagne de lutte contre la corruption considérée comme cruciale pour les ambitions de Kiev de rejoindre l'Union européenne, M. Zelenskiy a annoncé séparément un audit des chefs des bureaux de rédaction militaire dans tout le pays. Cette décision fait suite à des rapports des médias ukrainiens faisant état d'allégations de corruption à l'encontre du chef d'un bureau de recrutement.

Le ministre ukrainien de la défense, Oleksii Reznikov, a déclaré vendredi qu'il s'attendait à ce que Kiev reçoive un signal clair et une "formule" pour devenir membre de l'alliance militaire lors du sommet qui se tiendra à Vilnius le mois prochain.

Ce week-end, l'Ukraine doit accueillir à Copenhague une réunion informelle de représentants de divers pays, dont certains pourraient avoir refusé de condamner l'invasion russe, a déclaré un responsable américain. L'Inde, l'Afrique du Sud et le Brésil figurent parmi les pays invités. Les discussions porteront sur les principes fondamentaux de la paix.