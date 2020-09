Navalny-Le Drian condamne l'utilisation de substance de type Novitchok

PARIS, 2 septembre (Reuters) - Jean-Yves Le Drian a condamné mercredi "dans les termes les plus forts l'utilisation choquante et irresponsable" d'une substance de type Novitchok à l'encontre de l'opposant russe Alexeï Navalny.

"J'ai pris connaissance avec consternation des informations publiées par les autorités allemandes confirmant l'utilisation en Russie d'un agent neurotoxique appartenant à la famille des 'Novitchok' pour empoisonner M. Alexeï Navalny", dit le ministre français des Affaires étrangères dans un communiqué.

"Je veux condamner dans les termes les plus forts l'utilisation choquante et irresponsable d’un tel agent." (Nicolas Delame et Jean-Philippe Le Fief)