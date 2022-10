Navalny dit faire l'objet d'une nouvelle accusation pour "promotion du terrorisme"

(Reuters) - L'opposant russe Alexeï Navalny, emprisonné en Russie, a annoncé jeudi être l'objet d'une nouvelle accusation pour promotion du terrorisme et de l'extrémisme.

Alexeï Navalny, l'un des détracteurs les plus virulents du président Vladimir Poutine, purge déjà des peines totalisant 11 ans et demi d'emprisonnement pour escroquerie, outrage à magistrat et violation de la liberté conditionnelle, qu'il rejette comme des accusations forgées de toutes pièces pour le faire taire.

"Je suis un génie de la pègre", a déclaré Navalny, capable de publier des messages sur Twitter grâce à ses avocats et à ses alliés.

"Vous pensiez tous que j'étais détenu en prison depuis deux ans, mais il s'avère que je commettais activement des crimes. Heureusement, la commission d'enquête a été vigilante et n'a rien raté."

Il n'y a pas eu de confirmation officielle immédiate de cette nouvelle affaire.

(Reportage Reuters, version française Lina Golovnya, édité par Kate Entringer)