NielsenIQ, propriété d'Advent, a obtenu mardi l'autorisation de l'UE d'acquérir la société allemande d'études de marché GfK, à condition que GfK vende son activité de panel de consommateurs pour répondre aux préoccupations de l'autorité de régulation en matière de concurrence.

La société américaine d'études de marché NielsenIQ, qui est présente sur plus de 90 marchés couvrant plus de 90 % de la population mondiale, a annoncé l'acquisition de son homologue allemand il y a un an.

La Commission européenne a déclaré que la vente des activités mondiales de GfK dans le domaine des panels de consommateurs, à l'exclusion de ses activités en Russie, ainsi que la fourniture de services informatiques et l'accès à des fonctions d'appui à l'acquéreur répondaient à des préoccupations en matière de concurrence.

"Elles suppriment les chevauchements entre les activités de NielsenIQ et de GfK sur les marchés allemand et italien des services de panels de consommateurs, ainsi que la possibilité pour NielsenIQ d'évincer ses concurrents", a déclaré l'autorité européenne chargée de veiller à l'application des règles de concurrence dans un communiqué.

La décision de la Commission confirme un article publié par Reuters la semaine dernière. (Rapport de Foo Yun Chee)