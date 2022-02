Nouvel entretien téléphonique Macron-Zelenski sur la crise ukrainienne

KIEV (Reuters) - Le président ukrainien Volodimir Zelenski a déclaré s'être entretenu samedi soir par téléphone avec son homologue français Emmanuel Macron des moyens d'enclencher une désescalade avec la Russie et de favoriser une solution diplomatique dans l'est de l'Ukraine, où les incidents armés se multiplient entre forces gouvernementales et séparatistes pro-russes.

"Je l'ai informé de l'aggravation sur la ligne de front, de nos pertes, des pilonnages", a-t-il écrit sur Twitter.

Emmanuel Macron "prendra tous les risques pour préserver la paix en Europe, il prendra toutes les initiatives utiles", a rapporté l'Elysée.

"La situation est très dangereuse mais il reste de la place pour la diplomatie", a-t-on ajouté.

Le président français doit s'entretenir dimanche à 11h00 avec Vladimir Poutine.

(Reportage Natalia Zinets, avec Elizabeth Pineau à Paris, version française Sophie Louet)