Nouvelle offensive russe en cours en Ukraine, selon l'OTAN

Les défenseurs ukrainiens, qui ont déjà résisté pendant des mois, se préparent à de nouvelles attaques terrestres, ont déclaré lundi des responsables militaires ukrainiens.

Les positions à Bakhmut ont été fortifiées et seules les personnes ayant un rôle militaire ont été autorisées à entrer, tandis que les civils qui voudraient encore quitter la ville devraient braver les tirs entrants, a déclaré lundi un commandant adjoint de bataillon.

Bakhmut est un objectif prioritaire pour le président russe Vladimir Poutine, et sa capture donnerait à la Russie un nouveau pied dans la région de Donetsk et une rare victoire après des mois de revers.

Les régions de Donetsk et de Louhansk constituent le Donbas, le cœur industriel de l'Ukraine, aujourd'hui partiellement occupé par la Russie qui veut en prendre le contrôle total.

"Nous voyons comment ils envoient plus de troupes, plus d'armes, plus de capacités", a déclaré le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, à des journalistes à Bruxelles, affirmant qu'il s'agissait du début d'une nouvelle offensive.

L'assaut russe sur Bakhmut a été mené par des mercenaires du groupe Wagner, qui ont réalisé des gains modestes mais constants. Les nouveaux bombardements russes ont rendu la situation sur place encore plus aiguë.

"La ville, les banlieues de la ville, tout le périmètre, et essentiellement toute la direction de Bakhmut et Kostyantynivka sont sous un pilonnage fou et chaotique", a déclaré lundi Volodymyr Nazarenko, commandant adjoint du bataillon ukrainien Svoboda.

"Merci à chacun de nos soldats qui empêchent les occupants d'encercler Bakhmut... et qui tiennent nos positions clés au front", a déclaré le président Volodymyr Zelenskiy dans son discours du soir.

Le ministère russe de la défense a déclaré que ses troupes avaient avancé de quelques kilomètres le long des lignes de front, sans préciser où.

L'armée ukrainienne a fait état de bombardements russes tout le long de la ligne de front et a déclaré que 16 colonies avaient été bombardées près de Bakhmut. Elle a déclaré qu'au cours de la journée écoulée, ses forces avaient repoussé des attaques près de Bakhmut ainsi que des assauts dans les régions de Kharkiv, Luhansk et Zaporizhzhia.

Les gouverneurs ukrainiens de Louhansk et de Donetsk ont récemment déclaré qu'une offensive russe annoncée avait commencé. Le gouverneur de Louhansk, Serhiy Haidai, a déclaré que les forces russes avaient attaqué Bilogorivka de tous les côtés avant l'aube lundi.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante les rapports sur les champs de bataille.

L'OTAN DISCUTE D'UNE AIDE SUPPLÉMENTAIRE

Le bureau des droits de l'homme des Nations Unies a déclaré lundi qu'il avait enregistré 7 199 morts et 11 756 blessés parmi les civils depuis l'invasion russe du 24 février, principalement à cause des bombardements et des frappes aériennes et de missiles. Il a toutefois estimé que le chiffre réel était bien plus élevé.

La Russie a envahi l'Ukraine le 24 février 2022, dans ce qu'elle appelle une "opération militaire spéciale" pour "dénazifier" le pays et protéger les russophones. Les dirigeants occidentaux affirment qu'il ne s'agissait de rien d'autre qu'une appropriation de terres.

Lundi, le président de la Moldavie a accusé la Russie de planifier l'utilisation de saboteurs étrangers pour faire tomber ses dirigeants et les utiliser dans la guerre contre l'Ukraine.

M. Zelenskiy a déclaré la semaine dernière que son pays avait découvert un plan des services secrets russes "pour la destruction de la Moldavie". Quelques jours plus tard, le gouvernement de ce pays, limitrophe de l'Ukraine et de la Roumanie, a démissionné.

La Russie a nié l'année dernière vouloir intervenir en Moldavie après que les autorités de Transdniestrie, une région séparatiste qui survit depuis trois décennies avec le soutien de Moscou, aient déclaré avoir été visées par une série d'attentats.

Le porte-parole de la sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré lundi que les rapports sur le complot n'avaient pas été confirmés de manière indépendante, mais qu'ils étaient "profondément préoccupants" et "certainement pas en dehors des limites du comportement russe".

L'Ukraine ayant désespérément besoin de plus d'armes, les ministres de la défense de plusieurs pays de l'OTAN alliés à Kiev se réuniront mardi en Allemagne pour discuter d'une éventuelle aide militaire supplémentaire.

À la veille de la réunion, le général en chef de l'Ukraine et le plus haut commandant de l'armée américaine en Europe ont discuté de l'aide militaire et de la formation lors d'une conversation téléphonique. L'Ukraine dit avoir besoin d'avions de chasse et de missiles à longue portée.

M. Stoltenberg a déclaré qu'il s'attendait à ce que la question des avions soit abordée, mais que l'Ukraine avait maintenant besoin d'un soutien sur le terrain.

Une source de l'OTAN a déclaré qu'elle augmenterait les objectifs de stockage de munitions, car Kiev brûle les obus beaucoup plus vite que les pays occidentaux ne peuvent en produire.

"Le rythme actuel des dépenses en munitions de l'Ukraine est plusieurs fois supérieur à notre rythme actuel de production", a déclaré M. Stoltenberg aux journalistes.

Même avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, de nombreux pays de l'OTAN n'atteignaient pas les objectifs de l'alliance en matière de stockage de munitions, les responsables considérant que les guerres d'usure avec de l'artillerie à grande échelle appartenaient au passé.

Mais le rythme des livraisons à l'Ukraine, où les troupes de Kiev tirent jusqu'à 10 000 obus d'artillerie par jour, a épuisé les stocks occidentaux.