Nouvelle salve de frappes russes signalée en Ukraine

(Actualisé avec précisions §§ 4-5 et 9)

KYIV, 17 novembre (Reuters) - La Russie a tiré jeudi une nouvelle salve de missiles sur plusieurs grandes villes ukrainiennes, ciblant notamment des infrastructures essentielles, des sites de production gazière et une usine de missiles, ont déclaré les autorités ukrainiennes.

Des explosions ont été signalées à Odessa, ville portuaire sur la mer Noire, dans la capitale Kyiv ainsi qu'à Dnipro, dans le centre du pays, où les sirènes d'alerte aérienne ont retenti pour appeler les civils à se réfugier dans les abris.

"Des missiles survolent Kyiv en ce moment même. Maintenant ils bombardent nos infrastructures de production gazière, ils bombardent nos entreprises à Dnipro et l'usine de missiles du constructeur Ioujmach", également basée à Dnipro, a déclaré le Premier ministre ukrainien, Denys Chmyhal, lors d'une conférence de presse jeudi matin selon des propos rapportés par l'agence de presse Interfax Ukraine.

Le directeur général de l'énergéticien public Naftogaz, Oleksi Chernychov, a fait état d'une "attaque massive" contre des infrastructures du producteur public de gaz UkrGazVydobuvannia dans l'est du pays.

"A ce stade, nous avons connaissance de plusieurs destructions, tandis que d'autres sites ont subi des dommages à des degrés divers", a-t-il expliqué.

"Ce matin, la Russie a déversé un nouveau déluge de missiles sur des infrastructures ukrainiennes critiques", a déclaré le porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères, Oleg Nikolenko.

Le président russe Vladimir "Poutine veut priver des millions de personnes d'électricité et de chauffage, par des températures glaciales. Envoyez davantage de système de défense aérienne et antimissile pour éviter cette tragédie. Tout retard coûte des vies", a-t-il ajouté, en référence aux pays fournisseurs d'armes.

A Kyiv, les autorités municipales ont fait savoir que les défenses antiaériennes ukrainiennes avait détruit jeudi deux missiles de croisière et quatre drones de fabrication iranienne près de la capitale.

Des responsables locaux ont fait état de deux morts dans la nuit lors d'une frappe de missile dans la région de Zaporijjia ainsi que d'au moins 15 blessés à Dnipro, de trois blessés à Kharkiv, dans l'est, et de trois autres blessés à Odessa. (Rédigé par Pavel Polityuk, Dan Peleschuk et Max Hunder; version française Myriam Rivet, édité par Bertrand Boucey)