Nucléaire: Téhéran prêt à un accord dans les meilleurs délais si les États-Unis y consentent politiquement

(Reuters) - Les pourparlers indirects entre Téhéran et Washington visant à sauvegarder l'accord de 2015 sur le programme nucléaire iranien pourraient aboutir dans les meilleurs délais si l'administration américaine prend les décisions politiques nécessaires, a déclaré samedi le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amirabdollahian.

"Je voudrais souligner ici que nous sommes prêts à conclure un bon accord, le plus tôt possible, si l'autre partie prend les décisions politiques nécessaires", a-t-il dit dans le cadre de la conférence sur la sécurité de Munich.

Dirigeants et diplomates internationaux sont réunis depuis vendredi en Allemagne, et ce jusqu'à dimanche, pour des discussions sur les questions de sécurité et de défense.

Hossein Amirabdollahian a ajouté que la paix et la sécurité au Moyen-Orient étaient envisageables, "sans interférence étrangère".

Il a assuré que l'Iran était prêt à des échanges de prisonniers avec les Etats-Unis, sur des bases humanitaires, et sans lien avec les négociations sur l'accord de Vienne.

"Si les pourparlers sur le nucléaire (...) échouent à Vienne, les puissances occidentales en seront responsables, parce que nous voulons un bon accord", a-t-il dit.

Des représentants de l'Allemagne, de la Chine, de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Iran et de la Russie participent aux pourparlers, avec une coordination de l'Union européenne.

(Rédigé par Parisa Hafezi, version française Sophie Louet)