Nucléaire iranien-Des progrès dans les discussions mais la solution reste lointaine

par Parisa Hafezi

DUBAI/BRUXELLES, 19 avril (Reuters) - L'Iran et les grandes puissances ont progressé dans leurs efforts pour relancer l'accord de 2015 sur le programme nucléaire iranien et Téhéran a évoqué l'éventualité de conclure un accord provisoire d'ici fin mai pour gagner du temps en vue d'un règlement plus durable.

Des négociations ont lieu depuis début avril à Vienne pour tenter de convaincre américains et iraniens d'appliquer à nouveau cet accord, dont les Etats-Unis de Donald Trump se sont retirés en 2018 et dont l'Iran s'est progressivement affranchi depuis. L'Union européenne (UE) joue les intermédiaires dans ces discussions auxquelles participent la Chine, la Russie, la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne - toutes signataires de cet accord appelé Plan d'action global commun.

"Nous sommes sur la bonne voie et quelques progrès ont été faits, mais cela ne signifie pas que les discussions à Vienne approchent de la fin", a déclaré un porte-parole du ministère des Affaires étrangères iranien lors d'une conférence de presse à Téhéran.

Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a quant à lui fait état lundi de progrès dans les discussions.

"Je pense qu'il y a une réelle bonne volonté au niveau des deux parties (Iran et Etats-Unis) de parvenir à un accord, et c'est une bonne nouvelle", a-t-il observé.

"Je pense que les deux parties ont vraiment à coeur de parvenir à un accord et sont passées des problèmes généraux à des thèmes plus précis, à savoir évidemment la levée des sanctions d'une part et les seuils fixés pour les activités nucléaires d'autre part", a ajouté le haut représentant de l'UE pour les Affaires étrangères.

"Nous sommes encore loin d'avoir des solutions pratiques, mais nous avons passé la phase des discussions générales pour nous mettre d'accord sur des étapes spécifiques vers l'objectif final", a observé lundi sur Twitter le délégué russe auprès de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) Mikhaïl Oulianov.

Des diplomates estiment que des mesures successives par étape de part et d'autre pourraient permettre de trouver une solution, tandis que des représentants iraniens ont déclaré à Reuters que les discussions de Vienne pourraient déboucher sur un accord temporaire permettant de donner une chance à la diplomatie d'aboutir à un accord plus durable.

"L'échéance de mai approche (...) ce qui est discuté en ce moment à Vienne ce sont les grandes lignes d'un accord provisoire à court terme afin de donner à l'ensemble des parties davantage de temps pour résoudre des problèmes techniques complexes", a dit un représentant iranien.

Les grandes puissances espèrent qu'un accord pourra être conclu avant l'élection présidentielle iranienne du 18 juin, faute de quoi les discussions risquent d'être repoussées à plus tard dans l'année.

(Avec Francois Murphy à Vienne, Robin Emmott et Sabine Siebold à Bruxelles ; version française Myriam Rivet, édité par Jean-Michel Bélot)