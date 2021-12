Nucléaire iranien-L'Iran et la Russie se montrent optimistes sur les discussions

DUBAÏ, 28 décembre (Reuters) - L'Iran et la Russie ont exprimé mardi leur optimisme quant à l'avancée des discussions à Vienne, en Autriche, pour tenter de sauver l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien.

Alors que les négociations indirectes entre l'Iran et les Etats-Unis ont repris lundi, Téhéran a souligné qu'un accord était possible sous réserve que les puissances occidentales fassent preuve de "bonne foi" et de "sérieux".

"Les discussions de Vienne vont dans le bon sens (...). Nous pensons que si les autres parties prenantes continuent de faire preuve de bonne foi lors de ce cycle de négociations à peine entamé, il sera possible de parvenir à un bon accord pour l'ensemble des parties engagées", a déclaré mardi à la presse le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amirabdollahian.

"Si le sérieux s'ajoute à la bonne foi, il est envisageable d'arriver à un accord bientôt, dans un futur proche", a-t-il déclaré dans une vidéo diffusée par la presse officielle iranienne.

Le chef de la délégation russe, Mikhaïl Oulianov, a de son côté évoqué un "progrès indiscutable" au sujet des discussions dans la capitale autrichienne.

"La levée des sanctions est activement discutée dans les réunions informelles", a dit sur Twitter Mikhaïl Oulianov.

Pour Téhéran, la levée des sanctions américaines est un préalable à tout accord sur le nucléaire. Mais les pays occidentaux estiment au contraire que les discussions sur le nucléaire et la levée des sanctions doivent aller de pair.

Le septième cycle de pourparlers, le premier depuis l'élection en juin dernier à la présidence iranienne de l'ultraconservateur Ebrahim Raïssi, s'est terminé il y a onze jours après que les Iraniens ont réclamé des changements en profondeur du projet d'accord existant.

Pour l'émissaire de l'Union européenne Enrique Mora, il y a désormais urgence pour trouver un accord pour sauvegarder le pacte de 2015 (Plan d'action global commun, PAGC, ou JCPoA en anglais).

En 2018, le président américain Donald Trump a décidé de sortir les Etats-Unis de l'accord de 2015 et a rétabli des sanctions contre Téhéran. L'Iran est par la suite revenu sur ses engagements concernant notamment l'enrichissement de l'uranium.

(Reportage bureau de Dubaï et Miranda Murray à Berlin, version française Myriam Rivet et Matthieu Protard, édité par Sophie Louet)