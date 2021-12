Nucléaire iranien-Les discussions de Vienne vont être ajournées-diplomates

VIENNE, 16 décembre (Reuters) - Les pays toujours parties prenantes de l'accord de 2015 sur le programme nucléaire iranien prévoient de s'entretenir vendredi, à 13h00 GMT, pour ajourner les discussions menées dans la capitale autrichienne Vienne afin de rétablir l'accord, ont déclaré jeudi trois diplomates.

Un septième cycle de pourparlers, le premier depuis l'élection présidentielle en Iran en juin dernier, s'est ouvert le 29 novembre. D'après l'un des diplomates, les discussions reprendront le 27 décembre.

Destinées à ramener les Etats-Unis et l'Iran dans l'accord, les négociations indirectes menées par les parties toujours prenantes - Allemagne, France, Grande-Bretagne, Russie et Chine - ont donné lieu cette semaine à de nouvelles crispations, des diplomates européens prévenant que l'accord de 2015 serait bientôt une "coquille vide" si Téhéran ne permettait pas d'avancées. (Reportage Francois Murphy et Parisa Hafezi; version française Jean Terzian)