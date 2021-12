Nucléaire iranien: Quelques semaines pour sauver l'accord de Vienne, estiment les Européens

VIENNE (Reuters) - Les négociateurs engagés dans les discussions indirectes entre l'Iran et les Etats-Unis pour sauver l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien n'ont plus que quelques semaines pour parvenir à un accord, ont prévenu vendredi les Européens et le coordinateur des pourparlers, lesquels ont été ajournés pour dix jours au moins.

Les négociations ont peu progressé depuis qu'elles ont repris le 29 novembre dans la capitale autrichienne, pour la première fois depuis l'élection en juin dernier à la présidence iranienne de l'ultraconservateur Ebrahim Raïssi.

Les délégués de la République islamique réclament des changements drastiques au projet d'accord esquissé au cours des six premiers cycles de pourparlers, entre avril et juin, alors que les puissances occidentales avertissent que le temps est de plus en plus compté pour freiner les activités nucléaires de l'Iran.

"Nous n'avons pas des mois devant nous, plutôt des semaines, pour conclure un accord", a souligné le coordinateur des discussions et émissaire de l'Union européenne Enrique Mora lors d'une conférence de presse à Vienne.

Le diplomate espagnol a dit espérer une reprise des pourparlers avant la fin de l'année, certains responsables évoquant la date du 27 décembre.

Des sources officielles ont déclaré que l'Iran avait demandé l'interruption des discussions, que les Occidentaux souhaitaient prolonger jusqu'à mardi.

Selon Enrique Mora et d'autres responsables, les demandes de Téhéran ont été intégrées au texte existant afin de disposer d'une base commune pour la négociation.

Les trois puissances européennes parties à l'accord de 2015 [Plan d'action global commun, PAGC] - France, Royaume-Uni, Allemagne (E3) - se sont montrées moins optimistes.

Des progrès techniques ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures mais ils ne font que rapprocher les discussions du point où elles en étaient restées en juin dernier, a déploré l'E3, qualifiant l'interruption des pourparlers de "pause décevante dans les négociations".

Les Européens ont exhorté l'Iran à reprendre rapidement les discussions et s'engager de manière constructive pour accélérer les négociations.

La délégation iranienne n'a pas précisé les raisons de sa demande d'un arrêt des pourparlers.

"Si l'autre partie accepte les points de vue logiques de l'Iran, la prochaine session de négociations pourra être la dernière", a déclaré aux journalistes le principal négociateur iranien, Ali Bagheri Kani.

Les négociations indirectes entre Téhéran et Washington à Vienne, par l'intermédiaire des autres parties à l'accord de 2015 (France, Allemagne, Grande-Bretagne, Russie et Chine), visent à redéfinir les conditions auxquelles les deux pays pourraient de nouveau respecter leurs obligations, l'Iran sur l'enrichissement de l'uranium et les Etats-Unis sur la levée des sanctions ré-imposées par l'ancien président Donald Trump après sa décision de dénoncer l'accord en 2018.

(Reportage bureau de Dubaï et Nicolas Delame, rédigé par Myriam Rivet et Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Michel Bélot et Sophie Louet)

par Parisa Hafezi, John Irish et Francois Murphy