Nucléaire iranien-Téhéran juge "pas constuctive" la demande de Moscou-presse

DUBAI, 7 mars (Reuters) - Des représentants iraniens ont déclaré que les exigences de la Russie dans le cadre des négociations de Vienne destinées à raviver l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien n'étaient "pas constructives", rapporte lundi l'agence de presse semi-officielle iranienne Tasnim.

Selon l'agence, qui n'identifie pas les responsables ayant fait ces déclarations, l'"interférence" russe vise à préserver les intérêts de Moscou.

La Russie a demandé aux Etats-Unis de garantir que les sanctions dont elle fait l'objet en raison de son offensive en Ukraine ne portent pas atteinte à ses échanges commerciaux avec l'Iran, ce qui pourrait entraver les progrès dans les discussions.

Selon l'agence, qui ne cite pas de source pour son analyse, en freinant la relance de cet accord entre l'Iran et les puissances occidentales et en retardant par ricochet le retour de l'Iran sur le marché pétrolier, la Russie cherche à alimenter la flambée des prix pétroliers et à augmenter ses propres recettes énergétiques.

(Reportage Bureau de Dubaï, version française Myriam Rivet, édité par Blandine Hénault)