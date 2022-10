Octopus Energy crée une JV avec le développeur italien de parcs solaires et éoliens Nexta

Cette initiative aidera l'Italie, qui dépend de la Russie pour environ 25 % de ses importations de gaz, dans ses projets de développement des énergies renouvelables et de réduction de cette dépendance.

Octopus Energy a déclaré que l'investissement se fera par le biais de sa branche de 220 millions d'euros récemment lancée, Octopus Energy Development Partnership (OEDP), qui investit dans les premières étapes de construction d'énergie verte et est gérée par Octopus Energy Generation.

OEDP fournira des fonds au développeur d'énergies renouvelables Nexta, basé à Milan, tandis que ce dernier décrochera les terrains, les connexions au réseau et les permis de construire pour amener les projets d'énergies renouvelables au stade de la construction.

"Ce (1,1 GW) pourrait alimenter 1,2 million de foyers, évitant ainsi un potentiel de 950 000 tonnes de dioxyde de carbone par an. C'est l'équivalent du retrait de plus de 500 000 voitures à essence et de la plantation de plus de 4,6 millions d'arbres", a-t-il déclaré dans un communiqué.

Octopus Energy Generation gère 3 gigawatts d'actifs d'énergie renouvelable à travers l'Europe pour une valeur de 4,4 milliards d'euros (4,3 milliards de dollars).