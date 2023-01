Onze pays de l'Otan promettent une nouvelle aide militaire à l'Ukraine

BASE MILITAIRE DE TAPA, ESTONIE, 19 janvier (Reuters) - U n groupe de 11 pays de l'Otan, dont la Grande-Bretagne et la Pologne, a promis jeudi une nouvelle aide militaire pour soutenir l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie, avant une réunion cruciale sur les armes destinées à Kyiv qui doit se tenir vendredi en Allemagne.

"L'Occident doit rester uni et continuer à soutenir l'Ukraine par une aide militaire", a déclaré le ministre estonien de la Défense, Hanno Pevkur, lors d'une conférence de presse organisée dans son pays, conjointement avec son homologue britannique et d'autres responsables.

"Ce dont l'Ukraine a le plus besoin, c'est d'armes lourdes (...) Les batailles les plus difficiles sont encore à venir", a déclaré Hanno Pevkur.

Réunis sur une base militaire, les responsables ont promis des missiles, des systèmes de défense antiaérienne Stinger, des canons antiaériens, des mitrailleuses, des formations et d'autres équipements et services.

La Grande-Bretagne, qui a déjà annoncé son intention d'envoyer des chars à l'Ukraine, enverra également 600 missiles Brimstone, a déclaré le ministre de la Défense Ben Wallace en exposant les détails.

La Pologne enverra des canons antiaériens S-60 et 70.000 munitions et est prête à donner une compagnie de chars Leopard 2 de fabrication allemande, "en attendant (une) coalition plus large" de donateurs de Leopard, selon une déclaration commune des participants à la réunion.

Les États-Unis et l'Allemagne ont tenté jeudi de résoudre une impasse concernant les chars Leopard, que le gouvernement allemand a jusqu'à présent refusé de fournir à l'Ukraine, mais aucune conclusion n'a été communiquée jusqu'à présent.

Une source gouvernementale à Berlin a indiqué jeudi que l'Allemagne n'avait pour l'heure reçu aucune demande formelle de la part d'un quelconque pays pour une autorisation à livrer à l'Ukraine des chars de fabrication allemande Leopard.

Quelques heures après la réunion, le gouvernement danois a annoncé qu'il ferait don à l'Ukraine de 19 canons Caesar de fabrication française, répondant ainsi au souhait du président ukrainien Volodimir Zelensky. (Reportage Andrius Sytas ; rédigé par Alan Charlish et Terje Solsvik ; version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)