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POUTINE -SI L'UKRAINE REJOINT L'OTAN, L'EUROPE SERA ENTRAINEE DANS UN CONFLIT AVEC LA RUSSIE, IL N'Y AURA AUCUN GAGNANT
POUTINE -SI L'UKRAINE REJOINT L'OTAN, L'EUROPE SERA ENTRAINEE DANS UN CONFLIT AVEC LA RUSSIE, IL N'Y AURA AUCUN GAGNANT
© Reuters 2022
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Tendances analyse technique US DOLLAR / RUSSIAN ROUBLE (USD/RUB)
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