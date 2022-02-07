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POUTINE -SI L'UKRAINE REJOINT L'OTAN, L'EUROPE SERA ENTRAINEE DANS UN CONFLIT AVEC LA RUSSIE, IL N'Y AURA AUCUN GAGNANT

07/02/2022 | 22:52
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POUTINE -SI L'UKRAINE REJOINT L'OTAN, L'EUROPE SERA ENTRAINEE DANS UN CONFLIT AVEC LA RUSSIE, IL N'Y AURA AUCUN GAGNANT


© Reuters 2022
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