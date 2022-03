Pas d'avancée majeure dans les discussions Russie-Ukraine, dit le Kremlin

21 mars (Reuters) - Les discussions entre la Russie et l'Ukraine n'ont toujours pas permis d'avancée majeure et les pays pouvant exercer une influence sur les responsables ukrainiens doivent les amener à se montrer plus constructifs dans ces pourparlers, a déclaré le Kremlin lundi.

S'exprimant au cours d'une conférence de presse téléphonique, Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, a déclaré que les progrès dans les négociations n'étaient pas suffisants jusqu'à présent pour permettre une rencontre entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue ukrainien Volodimir Zelensky. (Rédaction de Reuters, version française Bertrand Boucey, édité par)