Pas de sanctions US d'ampleur pour l'envoi de soldats russes dans le Donbass

par Jeff Mason et Idrees Ali

WASHINGTON, 22 février (Reuters) - La décision du président russe Vladimir Poutine d'envoyer des soldats pour une opération qualifiée de maintien de la paix dans les régions séparatistes de l'Ukraine ne constitue pas une invasion supplémentaire du pays à même de déclencher de vastes sanctions américaines, a dit lundi un représentant américain.

Une invasion de grande envergure de l'Ukraine pourrait toutefois être lancée à tout moment par la Russie, a déclaré à Reuters ce représentant.

Washington va poursuivre ses efforts diplomatiques auprès de Moscou jusqu'à ce que "les chars d'assaut débarquent", a indiqué un autre représentant américain lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes.

La décision de Vladimir Poutine de reconnaître lundi comme indépendantes les régions de Louhansk et de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, et d'y envoyer des soldats a exacerbé les tensions avec les Occidentaux.

Dans la foulée de l'allocution du président russe, la Maison blanche a fait savoir que le président américain Joe Biden allait signer un décret interdisant aux ressortissants américains de procéder à de quelconques échanges commerciaux ou investissements avec les deux régions séparatistes de l'Est ukrainien.

Il s'agit de mesures distinctes de sanctions préparées contre la Russie par les Etats-Unis et leurs alliés en cas d'invasion de l'Ukraine, a précisé la Maison blanche.

L'envoi de soldats russes dans les régions séparatistes ne constitue pas une rupture avec les précédentes actions de Moscou, raison pour laquelle de vastes sanctions américaines n'ont pas été imposées automatiquement, a déclaré le représentant de l'administration américaine s'exprimant auprès de Reuters.

"Ce n'est pas une invasion supplémentaire puisque ce sont des territoires qu'ils occupaient déjà", a-t-il dit.

Le second représentant a souligné qu'il ne s'agissait pas d'un fait nouveau, mais que la Russie avait pris la décision désormais "de le faire de manière plus manifeste et (...) ouverte".

Moscou continue "d'alimenter la crise ukrainienne qu'il a créée lui-même", a-t-il poursuivi. "Nous allons continuer sur la voie diplomatique jusqu'à ce que les chars d'assaut débarquent, mais nous ne nous faisons aucune illusion sur ce qui devrait se produire par la suite".