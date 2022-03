Pas de zone d'exclusion aérienne en Ukraine, dit Stoltenberg (Otan)

BRUXELLES (Reuters) - Le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, a déclaré vendredi que l'Alliance n'avait aucune intention d'imposer une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine, comme le demande Kiev, tout en appelant Vladimir Poutine à mettre fin à l'invasion russe.

"Les alliés sont d'accord pour dire qu'il ne peut pas y avoir d'avions de l'Otan dans le ciel ukrainien ni de troupes de l'Otan sur le territoire ukrainien", a-t-il dit pendant une conférence de presse.

Tout en dénonçant la guerre "atroce" lancée par la Russie, qu'il a notamment accusée d'utiliser des bombes à fragmentation, interdites dans de nombreux pays, Jens Stoltenberg a dit comprendre le "désespoir" des Ukrainiens mais rappelé que la mise en place d'une zone d'exclusion aérienne obligerait l'Otan à affronter l'aviation russe.

"Nous avons la responsabilité, en tant qu'alliés de l'Otan, d'éviter que cette guerre s'étende au-delà de l'Ukraine parce que cela serait encore plus dangereux, plus dévastateur, et cela causerait davantage de souffrances", a-t-il dit à l'issue d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Alliance.

"C'est la guerre du président Poutine, celle qu'il a choisi de faire, qu'il a planifiée et qu'il mène contre un pays pacifique. Nous appelons le président Poutine à mettre immédiatement fin à cette guerre, à retirer ses troupes sans conditions et à entamer un vrai processus diplomatique", a-t-il ajouté.

(Reportage Philip Blenkinsop, version française Tangi Salaün, édité par Sophie Louet)