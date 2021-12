Plus de 10.000 soldats russes regagnent leurs bases après des exercices près de l'Ukraine-Interfax

MOSCOU, 25 décembre (Reuters) - Plus de 10.000 soldats russes ont regagné leurs bases après avoir réalisé des exercices pendant un mois près de l'Ukraine, a rapporté samedi l'agence de presse Interfax, citant l'armée russe.

Interfax précise que les exercices se sont déroulés dans plusieurs régions proches de l'Ukraine, notamment en Crimée, annexée par la Russie en 2014, ainsi que dans les régions de Rostov et de Kouban, dans le sud de la Russie.

Le déploiement par la Russie de dizaines de milliers de soldats au nord, à l'est et au sud de l'Ukraine avait alimenté les craintes de Kiev et des capitales occidentales de voir Moscou préparer une offensive.

Le Kremlin a déclaré à plusieurs reprises n'avoir pas de compte à rendre au sujet des mouvements de ses troupes à l'intérieur du pays et accusé les pays occidentaux de provoquer la Russie en menant des manoeuvres militaires près de ses frontières.

Les Occidentaux, Etats-Unis en tête, ont multiplié de leur côté ces dernières semaines les mises en garde contre une possible invasion de l'Ukraine par la Russie.

Les estimations du nombre de troupes russes récemment massées près de la frontière avec l'Ukraine varient de 60.000 à 90.000, un document des services de renseignement américains suggérant que ce nombre pourrait atteindre 175.000.

Moscou, qui soutient les séparatistes est-ukrainiens du Donbass, s'oppose à une éventuelle entrée de l'Ukraine dans l'Otan et réclame des garanties des Occidentaux que cela n'arrivera pas avant d'alléger la pression militaire à sa frontière. (Reportage de Vladimir Soldatkin; version française Jean-Michel Bélot)