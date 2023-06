(Alliance News) - Polymetal International PLC a annoncé lundi que le directeur général Vitaly Nesis et le directeur financier Maxim Nazimok ont démissionné de leurs postes de direction au sein de la filiale russe de la société, JSC Polymetal.

La société a expliqué que la gestion des opérations russes a été confiée aux cadres de sa filiale russe.

Après l'invasion totale de l'Ukraine par la Russie en février 2022, le producteur d'or et d'argent opérant en Russie et au Kazakhstan a fait l'objet de sanctions de la part des pays occidentaux contre la Russie et de contre-sanctions de la part de la Russie.

Polymetal a souligné que seule sa filiale russe était visée par les sanctions.

La société a déclaré qu'elle envisageait "toutes les options possibles pour la cession de JSC Polymetal et de ses filiales", toute transaction potentielle étant soumise aux approbations gouvernementales et réglementaires dans toutes les juridictions concernées, y compris la Russie.

En mai, le département d'État américain a ajouté JSC Polymetal à sa liste de ressortissants spécialement désignés et de personnes bloquées vendredi, a expliqué la société d'extraction d'or.

En outre, l'entreprise prévoit de redomicilier Jersey au Kazakhstan et de se retirer de la Bourse de Londres, car Jersey figure sur la "liste des pays inamicaux" de la Russie, une sanction imposée par cette dernière.

L'unité est la société holding des actifs russes de Polymetal.

Polymetal a ajouté qu'elle fournirait une mise à jour d'ici la fin du mois.

Les actions de Polymetal étaient en baisse de 0,8 % à 188,46 pence chacune à Londres lundi après-midi.

