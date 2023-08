(Alliance News) - Polymetal International PLC a confirmé mercredi qu'elle avait repris ses activités à la Bourse internationale d'Astana, au Kazakhstan, suite à l'achèvement de sa re-domiciliation.

La re-domiciliation de la société de Jersey au Kazakhstan s'est achevée lundi. En conséquence, l'AIX est désormais la principale bourse de Polymetal.

Les actions de Polymetal restent suspendues à la Bourse de Londres. La société devrait être radiée de la cote londonienne le 29 août.

En mai dernier, Polymetal a proposé sa re-domiciliation au Kazakhstan. Elle a expliqué que cette mesure était dans l'intérêt de l'entreprise et de ses parties prenantes et qu'elle permettrait de lever un certain nombre de restrictions "importantes" auxquelles l'entreprise est confrontée.

Polymetal est un producteur d'or et d'argent qui possède des actifs en Russie et au Kazakhstan. Depuis le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, un certain nombre de sanctions ont été imposées à des personnes, des entités et des secteurs russes, la Russie adoptant également ses propres contre-sanctions.

Ces sanctions ont eu un impact sur les activités de Polymetal, Jersey ayant été désignée comme une "juridiction inamicale" par la Russie. Cette situation a limité la capacité de l'entreprise à mener à bien ses activités en Russie et a également fait peser un "risque significatif" sur la pérennité de l'entreprise, a déclaré Polymetal en mai.

En conséquence, Polymetal a décidé que la redomiciliation était une étape "nécessaire et critique" pour préserver la valeur actionnariale.

