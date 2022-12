Pour Biden et Zelenskiy, la visite des États-Unis souligne la confiance après les frictions

La visite, qui est le premier voyage de Zelenskiy en dehors de l'Ukraine depuis le début de la guerre, soulignera également la confiance entre les deux pays avec une réunion à la Maison Blanche, une visite au Congrès et un accent sur l'augmentation des armes pour Kiev.

C'est une relation qui n'a pas été sans irritation, malgré le fort soutien militaire et diplomatique que les États-Unis ont apporté à l'Ukraine depuis que la Russie a envahi son voisin le 24 février.

"Les frictions sont inévitables, même entre alliés proches en temps de guerre", a déclaré Richard Gowan, directeur de l'International Crisis Group pour les Nations Unies.

"Les États-Unis et le Royaume-Uni ont eu d'énormes querelles sur la façon de combattre la Seconde Guerre mondiale. Je ne pense donc pas que nous devrions nécessairement laisser les frictions quotidiennes obscurcir l'aide que les États-Unis ont apportée à l'Ukraine", a déclaré M. Gowan.

La tension entre les dirigeants s'est manifestée à plusieurs moments clés au cours de l'année dernière.

Plus récemment, M. Biden a contesté le commentaire de M. Zelenskiy selon lequel les missiles qui ont atterri en Pologne le mois dernier n'étaient pas d'origine ukrainienne, déclarant sans ambages aux journalistes : "Ce n'est pas la preuve".

Et alors que les Etats-Unis avertissaient en janvier que Moscou rassemblait des dizaines de milliers de soldats pour une invasion, Zelenskiy a accusé Washington et les médias d'alimenter la panique qui pesait sur l'économie alors qu'il n'y avait "aucun char dans les rues".

Un mois plus tard, la Russie a envahi l'Ukraine.

Depuis, les puissances occidentales ont intensifié leurs efforts pour fournir des armes et de l'aide à l'Ukraine, accueilli des millions de réfugiés et infligé de sévères sanctions à la Russie. Mais Zelenskiy a continué à faire pression pour obtenir davantage, y compris une zone d'exclusion aérienne qui a été rejetée en mars par l'OTAN.

"Il y a eu un sommet de l'OTAN, un sommet faible, un sommet confus, un sommet où il était clair que tout le monde ne considère pas la bataille pour la liberté de l'Europe comme l'objectif numéro un", a déclaré Zelenskiy à l'époque.

Puis, en juin, Zelenskiy a fait l'éloge du sommet de l'OTAN à Madrid, qui a ouvert la voie à l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'alliance, mais a exigé plus de soutien militaire et une position encore plus dure à l'égard de la Russie. "Nous avons besoin de garanties de sécurité, et vous devez trouver une place pour l'Ukraine dans l'espace de sécurité commun."

L'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN est une question controversée depuis longtemps. M. Zelenskiy a fait pression pour que l'alliance militaire admette son pays au sein du groupe. L'Ukraine a reçu une promesse de l'OTAN datant de 2008, alors que M. Biden était vice-président de Barack Obama, selon laquelle elle aurait un jour la possibilité d'adhérer.

L'alliance n'a toutefois pas encore donné suite à la demande de l'Ukraine. En novembre, l'OTAN a réaffirmé cette décision de 2008, mais n'a toujours pas fourni d'étapes ou de calendrier précis.

PLUS D'ARMES, S'IL VOUS PLAÎT

Les États-Unis ont fourni à l'Ukraine une aide militaire de 19,3 milliards de dollars pendant la guerre. Mercredi, M. Biden annoncera près de 2 milliards de dollars d'aide militaire supplémentaire, y compris une batterie de missiles Patriot - l'un des systèmes de défense aérienne américains les plus avancés et un système qui est habituellement en pénurie, les alliés du monde entier se disputant ce type d'armement.

Zelenskiy en veut plus, mais il a également montré sa gratitude pour ce que l'Ukraine a déjà reçu de Washington.

Son conseiller politique, Mykhailo Podolyak, a déclaré que la visite de M. Zelenskiy aux États-Unis était l'occasion d'expliquer la situation réelle en Ukraine, les armes dont Kiev a besoin pour combattre la Russie - notamment des véhicules blindés, les derniers systèmes de défense antimissile et des missiles à longue portée - et pourquoi elle en a besoin.

Au-delà de cela, la visite souligne une conviction à la fois de Biden et de Zelenskiy - que les États-Unis restent le leader du monde libre, a déclaré Daniel Fried, ancien ambassadeur des États-Unis en Pologne et membre du Conseil de l'Atlantique.

"Il n'est pas allé à Berlin, Bruxelles, Londres ou Paris", a déclaré Fried. "Bien sûr, il pousse pour plus d'aide, bien sûr, il pousse pour plus d'armes et bien sûr, il a parfois frotté l'administration Biden dans le mauvais sens en poussant fort."

Mais il a ajouté que Zelenskiy sait que "l'Amérique fait la différence".