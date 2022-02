Pour Poutine, l'offensive en Ukraine était inévitable

MOSCOU, 24 février (Reuters) - Le président russe, Vladimir Poutine, a déclaré jeudi qu'il n'avait pas eu d'autre choix que de lancer de ce qu'il a appelé une opération spéciale contre l'Ukraine et que toutes les tentatives antérieures de Moscou pour faire évoluer la situation en matière de sécurité avaient échoué.

Le chef de l'Etat s'exprimait lors d'une rencontre avec des dirigeants d'entreprise russes retransmise à la télévision, quelques heures après le lancement de l'offensive de l'armée russe en Ukraine.

"Nous comprenons tous le monde dans lequel nous vivons et nous étions préparés, d'une manière ou d'une autre, à ce qui est en train de se passer du point de vue des sanctions", a dit Vladimir Poutine.

"La Russie continue de faire partie de l'économie mondiale."

Alexandre Chokhine, le président de l'Union russe des industriels et entrepreneurs, a estimé pour sa part que les nouvelles sanctions occidentales devraient être plus dures que les précédentes et qu'elles devraient perturber la logistique et les chaînes d'approvisionnement.

Il a également appelé les pays occidentaux à ne pas sanctionner les projets liés au climat.

"Je veux vous remercier pour ce qui a été fait jusqu'à présent dans des conditions assez difficiles", lui a dit Vladimir Poutine.

(Reportage Andrey Ostroukh et Alexander Marrow, version française Marc Angrand)