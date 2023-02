Pour deux femmes russes, la guerre en Ukraine suscite fierté ou crainte

Un an après que Poutine a envoyé des troupes en Ukraine, les opinions des 145 millions de Russes sur la guerre sont encore difficiles à discerner, bien que les sondages officiels indiquent que la cote de popularité de Poutine reste autour de 80 %.

Yekaterina, 38 ans, est une partisane de Poutine et croit que la Russie finira par triompher, même si elle combat maintenant une Ukraine soutenue par l'alliance militaire de l'OTAN dirigée par les États-Unis.

Son appartement dans le sud de Moscou est rempli de sacs de vêtements et de boîtes de nourriture qu'elle a collectés pour les envoyer à Donbas, sous contrôle russe, où de nombreuses personnes se sont retrouvées sans abri à cause de la guerre.

"Lorsque mon petit ami est parti se battre en tant que volontaire, j'ai compris que je devais faire quelque chose pour aider", a-t-elle déclaré, demandant à ce que son nom de famille ne soit pas utilisé par crainte d'abus en ligne de la part des partisans de l'Ukraine.

"Nous devons aider à défendre notre pays, nos familles, ceux qui nous sont proches et toute la Russie", a-t-elle dit, ajoutant qu'elle soutenait Poutine et la voie actuelle des dirigeants du Kremlin.

Dans son appartement, elle a trié des dizaines de sacs, étiquetant soigneusement ceux contenant des vêtements d'hiver, des bottes fourrées et des vêtements pour bébé, jetant parfois les bottes qui n'étaient pas en assez bon état.

Un sondage réalisé par le centre indépendant Levada indique qu'environ 75% des Russes soutiennent l'armée russe, tandis que 19% ne le font pas et 6% ne savent pas. Les trois quarts des Russes s'attendent à ce que la Russie soit victorieuse.

De nombreux diplomates et analystes doutent de ces chiffres.

"Je soutiens le président et je pense qu'il travaille bien", a déclaré Yekaterina. "La Russie sera victorieuse - sans équivoque".

DEUX VUES

À seulement 10 kilomètres (6 miles) au sud, une autre Yekaterina a un avis complètement différent. Yekaterina Varenik, 26 ans, qui travaillait auparavant chez Gazprom, le géant du gaz contrôlé par l'État, déteste la guerre et s'oppose publiquement à Poutine.

Après une frappe russe sur Dnipro le mois dernier, elle a brandi une pancarte sur laquelle on pouvait lire "Les Ukrainiens ne sont pas nos ennemis mais nos frères" devant la statue moscovite de Lesya Ukrainka, un poète ukrainien.

Son appartement résonne du vide. Tout a été vendu ou stocké alors qu'elle fait ses valises pour quitter la Russie et rejoindre le Kirghizistan avec son mari, qui est parti peu après que Poutine ait ordonné l'entrée des troupes en Ukraine.

Varenik se souvient du choc et de l'émotion qu'elle a ressentis en apprenant pour la première fois que la guerre avait commencé le 24 février de l'année dernière. Comme de nombreux Russes, elle a des réseaux familiaux et amicaux étroits qui ont traversé les frontières de la Russie post-soviétique et de l'Ukraine.

Elle se souvient avoir passé des vacances en Ukraine lorsqu'elle était enfant. Aujourd'hui, sa famille est divisée par plusieurs frontières fermées et des lignes de front infranchissables.

Après sa manifestation avec pancartes, elle a passé 12 jours en détention.

"Beaucoup de mes amis sont partis", a déclaré Varenik. "Si vous êtes en danger et pour ne pas être complice de ces événements, vous devez utiliser tous les moyens pour vous échapper."

Depuis la guerre, et après la mobilisation partielle de Poutine en septembre, des sections des riches élites culturelles, technologiques et économiques de Moscou sont parties dans la plus grande vague d'émigration depuis les années qui ont suivi l'effondrement de l'Union soviétique en 1991.

Peu après le début de la guerre, Poutine a averti les Russes de faire preuve de vigilance à l'égard des "traîtres" et de la "racaille" russes qui, selon lui, l'Occident tenterait de les utiliser comme cinquième colonne pour détruire le pays.

Certains responsables se sont inquiétés d'un tel exode de talents russes, bien que d'autres rejettent ces préoccupations et affirment que la société russe est désormais beaucoup plus unie sans ceux dont les allégeances sont douteuses.

"C'est très triste mais il me semble que cela ne va pas s'arrêter de sitôt", a déclaré Varenik. "Je pense que cela ne prendra fin que lorsque la Russie admettra sa défaite ou perdra."

Selon elle, la réputation de la Russie et des Russes sera salie à jamais.

"En Russie, nous ne pourrons probablement jamais nous en laver les mains".