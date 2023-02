Poutine : La Russie suspend sa participation au dernier traité nucléaire avec les États-Unis

"À cet égard, je suis contraint d'annoncer aujourd'hui que la Russie suspend sa participation au traité sur les armes stratégiques offensives", a déclaré M. Poutine aux parlementaires vers la fin d'un important discours devant le Parlement, près d'un an après le début de la guerre en Ukraine.

Le traité New START a été signé à Prague en 2010, est entré en vigueur l'année suivante et a été prolongé en 2021 pour cinq années supplémentaires juste après l'entrée en fonction du président américain Joe Biden.

Il plafonne le nombre d'ogives nucléaires stratégiques que les États-Unis et la Russie peuvent déployer, ainsi que le déploiement de missiles terrestres et sous-marins et de bombardiers pour les livrer.

La Russie possède le plus grand stock d'armes nucléaires au monde, avec près de 6 000 ogives, selon les experts. Ensemble, la Russie et les États-Unis détiennent environ 90 % des ogives nucléaires du monde - suffisamment pour détruire la planète plusieurs fois.