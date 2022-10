Poutine accuse l'Ukraine d'être responsable de l'explosion du pont de Crimée ; il la qualifie de terrorisme

(Mise à jour avec une nouvelle attaque sur Zaporizhzhia, ajoute des commentaires de Medvedev, analyste)

*

Poutine va convoquer le conseil de sécurité

*

Le véhicule impliqué dans l'explosion a transité par la Bulgarie et d'autres États - Russie

*

Le pont sur le détroit de Kerch est vital pour l'approvisionnement des troupes de Moscou

*

Nouvelle attaque russe à Zaporizhzhia - gouverneur

Kiev, 10 octobre (Reuters) - Le président russe Vladimir Poutine a accusé l'Ukraine d'avoir orchestré ce qu'il a appelé une attaque terroriste sur un pont clé reliant la Russie et la Crimée, alors qu'il se prépare à tenir une réunion de son conseil de sécurité lundi.

"Il n'y a aucun doute. Il s'agit d'un acte de terrorisme visant à détruire une infrastructure civile d'importance critique", a déclaré Poutine dimanche dans une vidéo diffusée sur la chaîne Telegram du Kremlin.

"Cela a été conçu, exécuté et ordonné par les services spéciaux ukrainiens".

Le vice-président du Conseil de sécurité, Dmitri Medvedev, a déclaré avant la réunion de lundi que la Russie devait tuer les "terroristes" responsables de l'attaque.

"La Russie ne peut répondre à ce crime qu'en tuant directement les terroristes, comme c'est la coutume ailleurs dans le monde. C'est ce qu'attendent les citoyens russes", a-t-il déclaré, cité par l'agence de presse d'État Tass.

Une explosion survenue samedi sur le pont du détroit de Kerch, une importante voie d'approvisionnement pour les forces de Moscou dans le sud de l'Ukraine, a suscité des messages joyeux de la part des responsables ukrainiens, mais aucune revendication de responsabilité.

Le pont est également une artère vitale pour le port de Sébastopol, où est basée la flotte russe de la mer Noire, ainsi qu'un symbole imposant de l'annexion de la péninsule de Crimée par la Russie en 2014.

Les dommages causés au pont surviennent dans un contexte de défaites sur le champ de bataille pour la Russie et d'inquiétudes croissantes quant au fait que Moscou pourrait avoir recours aux armes nucléaires, après que Poutine ait averti à plusieurs reprises l'Occident que toute attaque contre la Russie pourrait provoquer une réponse nucléaire.

Dimanche, Poutine a rencontré Alexander Bastrykin, le chef du Comité d'enquête russe, qui a présenté les conclusions d'une enquête sur ce qu'il a appelé l'explosion d'un véhicule et l'incendie qui a suivi sur le pont.

Bastrykin a déclaré que le véhicule avait traversé la Bulgarie, la Géorgie, l'Arménie, l'Ossétie du Nord et la région russe de Krasnodar avant d'atteindre le pont. Parmi ceux qui ont aidé les services spéciaux ukrainiens à se préparer se trouvaient "des citoyens de Russie et de pays étrangers", a ajouté Bastrykin dans la vidéo diffusée sur le canal Telegram du Kremlin.

Oleksandr Kovalenko, analyste militaire et responsable du site Internet Information Resistance, a déclaré au site Espreso TV, un diffuseur numérique bien connu en Ukraine, que la Russie pourrait intensifier ses attaques contre des cibles civiles après l'explosion sur le pont de Crimée.

"Cela signifie probablement des attaques de missiles sur les zones frontalières - régions de Sumy et de Chernihiv. Cela pourrait également signifier l'utilisation de missiles et de drones Shahed-136 (de fabrication iranienne) pour frapper encore plus profondément dans le territoire ukrainien", a-t-il déclaré.

Les images ont montré une partie de la chaussée du pont emportée par le vent, bien que les services ferroviaires et une partie du trafic routier aient repris.

Le ministère russe des transports, cité par l'agence de presse RIA, a déclaré que près de 1 500 personnes et 162 cargaisons lourdes avaient traversé en ferry le détroit de Kerch depuis l'explosion.

Poutine a ouvert en grande pompe le pont de 19 km (12 miles) reliant la Crimée à la Russie en 2018.

Le ministère russe de la Défense a déclaré samedi que ses forces dans le sud de l'Ukraine pourraient être "entièrement approvisionnées" par les voies terrestres et maritimes existantes.

NOUVELLE ATTAQUE SUR ZAPORIZHZHIA

Des bombardements nocturnes ont détruit un immeuble d'habitation dans la ville de Zaporizhzhia, faisant des blessés, a déclaré le gouverneur régional Oleksandr Starukh tôt lundi.

Les frappes avant l'aube étaient la troisième attaque de ce type contre la ville en quatre jours. Dimanche, une frappe a tué au moins 13 personnes et en a blessé 87 autres, dont 10 enfants, selon des responsables ukrainiens.

Les avions russes ont lancé au moins 12 missiles lors de l'attaque de dimanche, détruisant partiellement un immeuble d'habitation de neuf étages, rasant cinq autres bâtiments résidentiels et en endommageant de nombreux autres, a déclaré M. Starukh à la télévision publique.

Parmi les blessés figurent 11 enfants, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy, condamnant l'attaque comme "le mal absolu".

"C'était une frappe délibérée. Celui qui a donné l'ordre et celui qui l'a exécuté savait ce qu'il visait", a-t-il déclaré dans une allocution vidéo.

La ville de Zaporizhzhia, située à environ 52 km (30 miles) d'une centrale nucléaire détenue par la Russie, a subi de fréquents bombardements ces dernières semaines, avec 19 personnes tuées jeudi.

Les secouristes et les pompiers ont bouclé le bâtiment de neuf étages et ont creusé pour trouver des survivants et des blessés dans les décombres fumants d'une section centrale massive qui s'était effondrée après l'attaque de dimanche.

La majeure partie de la région de Zaporizhzhia, y compris la centrale nucléaire, est sous contrôle russe depuis les premiers jours de l'invasion russe en février. La capitale de la région, la ville de Zaporizhzhia, reste sous contrôle ukrainien.

La Russie nie avoir ciblé des civils.

LES ÉTATS-UNIS VONT CONTINUER À ARMER L'UKRAINE

Dimanche, la Maison Blanche s'est refusée à tout commentaire direct sur l'explosion du pont, mais a déclaré que les États-Unis continueraient à armer l'Ukraine.

Kiev exige que les forces russes quittent la péninsule de la mer Noire, ainsi que le territoire ukrainien qu'elles ont saisi lors de l'invasion lancée par Poutine en février.

L'Ukraine a reconquis plus de 1 170 kilomètres carrés (450 miles carrés) de terres dans sa région méridionale de Kherson depuis le lancement du début de sa contre-attaque contre la Russie fin août, a déclaré un porte-parole militaire dimanche.

L'Ukraine a remporté un succès fulgurant avec son offensive dans le nord-est, mais son effort dans le sud pour anéantir un pied russe sur la rive ouest du vaste fleuve Dnipro a été moins rapide.