Poutine annule le décret soutenant la souveraineté de la Moldavie dans le conflit séparatiste

Le décret, qui comprenait un volet sur la Moldavie, décrivait il y a 11 ans la politique étrangère de la Russie qui supposait le rapprochement de Moscou avec l'Union européenne et les États-Unis.

L'arrêté révoquant le document de 2012 a été publié sur le site Internet du Kremlin et indique que la décision a été prise pour "garantir les intérêts nationaux de la Russie dans le cadre des profonds changements qui se produisent dans les relations internationales".

Elle fait partie d'une série de mesures anti-occidentales annoncées par Poutine mardi.

Alexandru Flenchea, président moldave de la commission de contrôle conjointe de la zone de sécurité autour de la Transdniestrie, a déclaré que l'annulation ne signifiait pas que Poutine abandonnait la notion de souveraineté moldave.

"Le décret est un document politique qui met en œuvre le concept de la politique étrangère de la Russie", a déclaré Flenchea à Publika-TV. "La Moldavie et la Russie ont un accord politique de base qui prévoit le respect mutuel de l'intégrité territoriale de nos pays."

Le Kremlin a déclaré que les relations de la Russie avec la Moldavie, qui a approuvé la semaine dernière un nouveau premier ministre pro-occidental qui a promis de poursuivre ses efforts pour rejoindre l'UE, étaient très tendues. Il a accusé la Moldavie de poursuivre un programme anti-russe.

Coincée entre la Roumanie et l'Ukraine, la Moldavie, l'une des nations les plus pauvres d'Europe, est dirigée depuis 2020 par la présidente Maia Sandu, avec un fort soutien des États-Unis et de l'Union européenne. Le président américain Joe Biden l'a rencontrée en Pologne mardi pour lui affirmer son soutien.

Le décret de 2012 engageait la Russie à rechercher des moyens de résoudre la question séparatiste "sur la base du respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de la neutralité de la République de Moldavie dans la détermination du statut spécial de la Transnistrie".

Les russophones de Transdniestrie ont fait sécession de la Moldavie en 1990, un an avant la dissolution de l'Union soviétique, dans la crainte que la Moldavie ne fusionne avec la Roumanie, dont elle partage largement la langue et la culture.

Une brève guerre a opposé la Moldavie nouvellement indépendante aux séparatistes en 1992. Mais il n'y a eu pratiquement aucune violence au cours des 30 dernières années, les "gardiens de la paix" russes étant toujours postés dans la minuscule parcelle de terre, qui n'a aucune reconnaissance internationale.

Le ministère des affaires étrangères de la Moldavie a déclaré qu'il "étudierait attentivement" le document.