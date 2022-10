Poutine avertit l'Ukraine d'une réponse sévère à toute attaque

Voici les propos de Poutine, traduits par Reuters, à l'ouverture d'une réunion du Conseil de sécurité de la Russie.

"Ce matin, sur la suggestion du ministère de la Défense et selon les plans de l'état-major russe, une frappe massive a été menée avec des armes aériennes, maritimes et terrestres de longue portée et de haute précision sur les installations énergétiques, de commandement militaire et de communication de l'Ukraine.

"Si les tentatives de mener des attaques terroristes sur notre territoire se poursuivent, les réponses de la Russie seront dures et, par leur ampleur, correspondront au niveau des menaces posées par la Fédération de Russie. Personne ne devrait avoir de doutes à ce sujet".

"Les données médico-légales et autres, ainsi que les informations opérationnelles, indiquent que l'explosion du 8 octobre était un acte terroriste. Une attaque terroriste visant à détruire l'infrastructure civile critique de la Russie. Il est évident que les services secrets ukrainiens ont ordonné, organisé et réalisé l'attaque terroriste visant à détruire les infrastructures civiles critiques de la Russie.

"Un certain nombre d'attaques terroristes et de tentatives de crimes similaires ont été commises contre les installations électriques et les infrastructures de transport de gaz de notre pays, y compris une tentative de miner l'une des sections du système de transport de gaz TurkStream. Tout cela est prouvé par des données objectives, y compris les témoignages des auteurs de ces attaques terroristes eux-mêmes détenus.

"Les représentants de la Russie ne sont pas autorisés à enquêter sur les causes des explosions et de la destruction des systèmes internationaux de transmission de gaz passant au fond de la mer Baltique. Mais nous connaissons tous bien le bénéficiaire ultime de ce crime.

Ainsi, le régime de Kiev, par ses actions, s'est mis sur un pied d'égalité avec les groupes terroristes internationaux. Avec les groupes les plus odieux. Il est tout simplement impossible de laisser des crimes de ce genre sans réponse."