Le président Vladimir Poutine a déclaré mardi en fin de journée que l'économie russe se portait mieux que prévu, après que le premier ministre Mikhaïl Mishustin lui a indiqué que la croissance du produit intérieur brut et l'inflation avaient été étonnamment positives.

La croissance du PIB pourrait dépasser 2 % cette année et l'inflation des prix à la consommation ne devrait pas dépasser 5 % en termes annuels, a déclaré M. Mishustin à M. Poutine lors d'une réunion au Kremlin. Le Fonds monétaire international prévoit une croissance de l'économie russe de 0,7 % cette année.

"Nos résultats, du moins pour l'instant, disons avec prudence, sont meilleurs que prévu, meilleurs que les prévisions", a déclaré M. Poutine, selon une transcription publiée sur le site web du Kremlin.

Les analystes interrogés par Reuters à la fin du mois de juin prévoyaient une croissance du PIB de 1,2 % et une inflation de 5,7 % en 2023.

L'économie russe s'est contractée de 2,1 % en 2022 et a subi une pression particulière au printemps dernier lorsque les alliés de Kiev ont imposé des sanctions radicales à Moscou en raison de sa campagne militaire en Ukraine.

Les technocrates russes ont aidé à compenser une partie du choc en réorganisant l'économie et en la propulsant avec de l'argent, le ministère des finances ayant déclaré plus tôt que les dépenses publiques avaient augmenté de 26,5 % en glissement annuel au cours des cinq premiers mois de l'année.

Mardi, Mishustin a déclaré à M. Poutine qu'il était convaincu qu'en l'absence de circonstances de force majeure, l'économie se porterait bien cette année.

"Cher Vladimir Vladimirovitch (Poutine), l'économie du pays continue de se redresser avec confiance, malgré les sanctions, malgré tous les obstacles auxquels notre pays est confronté", a déclaré Mishustin.

L'effet des sanctions a toutefois été douloureux : les marchés financiers occidentaux et de nombreux marchés d'exportation pour les entreprises et les produits de base russes ont été fermés.

Les revenus cruciaux tirés du pétrole et du gaz entre janvier et mai de cette année ont représenté près de la moitié de ce qu'ils étaient il y a un an pour la période correspondante, en raison de la baisse des prix du pétrole brut de l'Oural et de la diminution des volumes d'exportation de gaz naturel.

Le ministre des finances, Anton Siluanov, a déclaré à plusieurs reprises que le déficit budgétaire de la Russie ne dépasserait pas 2 % du PIB cette année, bien que la plupart des analystes ne soient pas d'accord.

Le Fonds monétaire international fait partie de ceux qui s'attendent à ce que le déficit budgétaire de la Russie augmente fortement cette année.