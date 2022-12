Poutine déclare que la Russie est prête à négocier sur l'Ukraine

par Guy Faulconbridge

MOSCOU, 25 décembre (Reuters) - Le président Vladimir Poutine a déclaré que la Russie était prête à négocier avec toutes les parties impliquées dans la guerre en Ukraine, mais que Kyiv et ses soutiens occidentaux avaient refusé d'engager des discussions.

L'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février a déclenché le conflit le plus meurtrier en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale et la plus grande confrontation entre Moscou et l'Occident depuis la crise des missiles de Cuba en 1962.

Jusqu'à présent, la fin de la guerre n'est pas en vue.

Le Kremlin soutient qu'il se battra jusqu'à ce que tous ses objectifs soient atteints, tandis que Kyiv affirme que les combats se poursuivront tant qu'il restera un soldat russe sur son territoire, y compris en Crimée, annexée en 2014 par la Russie.

"Nous sommes prêts à négocier des solutions acceptables avec toutes les personnes concernées, mais cela dépend d'elles - ce n'est pas nous qui refusons de négocier, ce sont elles", a déclaré Vladimir Poutine à la télévision d'État Russia 1 dans une interview diffusée dimanche.

Le président russe a déclaré que la Russie allait dans la "bonne direction" en Ukraine parce que l'Occident, sous l'influence des États-Unis, tentait de diviser le pays.

"Je crois que nous agissons dans la bonne direction, nous défendons nos intérêts nationaux, les intérêts de nos citoyens, de notre peuple. Et nous n'avons pas d'autre choix que de protéger nos citoyens", a déclaré Vladimir Poutine. (Reportage Guy Faulconbridge, version française Jean-Michel Bélot)