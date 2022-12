Poutine et Loukachenko soulignent leur coopération, l'Ukraine au second plan

19 décembre (Reuters) - Le président russe Vladimir Poutine et son homologue biélorusse Alexandre Loukachenko ont mis en exergue lundi des liens plus étroits que jamais, évoquant à peine la guerre en Ukraine lors d'une conférence de presse commune, alors que le chef du Kremlin effectuait sa première visite à Minsk depuis 2019.

L'armée russe a utilisé la Biélorussie comme base arrière pour son offensive inachevée contre la capitale ukrainienne Kyiv en février dernier et, depuis des mois, mène des activités militaires conjointes avec l'armée biélorusse.

Aux yeux de Kyiv, selon un commandant de l'armée, la rencontre entre Vladimir Poutine et Alexandre Loukachenko avait pour but de discuter "encore davantage de l'agression contre l'Ukraine et l'implication élargie des troupes biélorusses (...)".

Parmi les journalistes invités à questionner le président russe et son homologue biélorusse, aucun n'a mentionné la guerre en Ukraine. Alexandre Loukachenko a déclaré à plusieurs reprises par le passé que Minsk ne se mêlerait pas aux combats.

Vladimir Poutine et Alexandre Loukachenko ont consacré leurs réponses à évoquer des liens économiques, industriels et en matière de défense toujours plus étroits entre leurs deux pays.

Alors que l'opposition politique en Biélorussie, dont la plupart des membres ont été emprisonnés, poussés à l'exil ou au silence, craint une "absorption" du pays par la Russie, les deux dirigeants ont rejeté cette idée.

"La Russie n'a aucun intérêt à absorber qui que ce soit", a déclaré Vladimir Poutine. "Ce n'est pas une prise de contrôle, il s'agit d'alignement politique".

Alexandre Loukachenko a salué l'aide primordiale de la Russie, estimant que celle-ci pouvait faire sans son pays, mais pas l'inverse.

