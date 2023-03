Poutine et Xi Jinping ont discuté de la proposition de paix chinoise-Kremlin

21 mars (Reuters) - Le Kremlin a déclaré mardi que le président russe Vladimir Poutine et le dirigeant chinois Xi Jinping avaient procédé à un échange de points de vue "approfondi" au cours de leur première journée d'entretiens et avaient discuté du plan de paix de la Chine pour l'Ukraine, sans donner plus de détails.

Xi Jinping a par ailleurs invité Vladimir Poutine en Chine cette année, selon l'agence de presse RIA, ainsi que son Premier ministre Mikhaïl Michoustine, ont rapporté les médias d'Etat chinois.

Le dirigeant chinois, qui effectue depuis lundi en Russie son premier déplacement à l'étranger depuis qu'il a été investi plus tôt ce mois-ci pour un troisième mandat inédit, cherche à présenter la Chine comme un possible médiateur du conflit en Ukraine. (Bureaux de Reuters)