Poutine et Xi affichent un front commun face aux Occidentaux

MOSCOU, 15 décembre (Reuters) - Les présidents russe Vladimir Poutine et chinois Xi Jinping ont affiché un front commun face aux Occidentaux, mercredi lors d'un sommet en visioconférence, en promettant que la Russie et la Chine resteraient fermes face à toute ingérence et défendraient mutuellement leurs intérêts de sécurité.

Cette conversation intervient huit jours après un entretien à distance entre Vladimir Poutine et son homologue américain Joe Biden dans un contexte de fortes tensions diplomatiques entre Washington, Pékin et Moscou sur de nombreux dossiers, à commencer par Taïwan et l'Ukraine.

"Aujourd'hui, certaines forces internationales, sous couvert de 'démocratie' et de 'droits de l'homme', interfèrent dans les affaires intérieures de la Chine et de la Russie, piétinant le droit international et les normes reconnues des relations internationales", a déclaré Xi Jinping, cité par l'agence officielle Chine nouvelle.

"La Chine et la Russie doivent accroître leurs efforts en commun pour préserver plus efficacement les intérêts de sécurité des deux parties", a-t-il ajouté.

Le président chinois a notamment apporté son soutien à Vladimir Poutine dans sa quête auprès des Occidentaux de "garanties de sécurité" pour le flanc ouest de la Russie, a déclaré à la presse Iouri Ouchakov, conseiller du Kremlin. Xi Jinping a dit comprendre les préoccupations de son homologue.

Les deux dirigeants ont également exprimé leur désaccord avec la création de nouvelles alliances militaires telles que l'Aukus, entre Australie, Grande-Bretagne et Etats-Unis, ou le regroupement "Quad" dans la région indopacifique (Australie, Inde, Japon, Etats-Unis), a ajouté Iouri Ouchakov.

POUTINE IMPATIENT D'ALLER AUX JO D'HIVER DE PÉKIN

Selon le Kremlin, Vladimir Poutine a informé Xi Jinping de la teneur de la conversation qu'il a eue la semaine dernière avec Joe Biden, pendant laquelle le président américain a mis en garde la Russie contre toute agression de l'Ukraine.

"Un nouveau modèle de coopération a été institué entre nos pays, basé, entre autres choses, sur des principes comme la non-ingérence dans les affaires intérieures et le respect des intérêts de l'un et l'autre", a déclaré Vladimir Poutine à Xi, cité par la présidence russe.

Le chef du Kremlin s'est déclaré impatient de rencontrer Xi à l'occasion des Jeux olympiques d'hiver de Pékin en février, événement que les Etats-Unis, suivis par leurs alliés australien, britannique et canadien, ont décidé de boycotter sur le plan diplomatique pour protester contre les violations des droits des Ouïghours dans la région chinoise du Xinjiang.

"J'aimerais noter que nous nous soutenons invariablement sur les questions de coopération sportive internationale, en rejetant notamment toute tentative de politiser le sport et le mouvement olympique", a dit le président russe.

Vladimir Poutine et Xi Jinping sont convenus en juin dernier de prolonger de cinq ans un traité d'amitié et de coopération sino-russe signé en 2001.

Selon le dirigeant russe, les échanges entre les deux pays ont augmenté de 31% au cours des 11 premiers mois de cette année pour atteindre 123 milliards de dollars (109 milliards d'euros) et les deux pays se fixent un objectif de 200 milliards dans un avenir proche. (Avec Ryan Woo et Ella Cao à Pékin; version française Jean-Stéphane Brosse)

par Anastasia Lyrchikova